Graciela Alfano reveló los traumas de Pallares tras la amenaza de Rial: "Miedo e incomodidad"

La diva dio a conocer detalles de su salida de Socios del Espectáculo. Graciela Alfano sintió que ocupaba un lugar que no merecía.

Graciela Alfano se expresó sobre su renuncia a Socios del Espectáculo y vinculó al conflicto de Jorge Rial con Adrián Pallares con su decisión. La exestrella de El Trece dio a conocer cómo se dieron los hechos para que saliera del ciclo conducido por Pallares y Rodrigo Lussich.

"Es un programa difícil, con una co-conducción. Con panelistas, que no todo el mundo puede manejar un panel, hay que tener la pelota y pasarla. Él (Pallares) también hace un poco la producción, tiene mil cosas en la cabeza", enunció la diva en diálogo con el ciclo Así Somos por Radio AM 1140. Y agregó: "Yo por eso lo entiendo también porque la marca de nacimiento del programa tuvo que ver con el incidente que todos sabemos con Jorge Rial".

Alfano se refirió a la amenaza que Rial lanzó contra Pallares en su ciclo de Radio 10, cuando aseguró tener información de encuentros sexuales clandestinos del periodista. Si bien el exconductor de Intrusos nunca reveló esos supuestos datos, Alfano dio a conocer que Pallares habría quedado algo sensible al respecto. "Yo traté de ser lo más empática posible porque a nadie le gusta pasar por eso. Pero el miedo y la incomodidad cada vez que se hablaba de sexo, sobre lo que yo tengo libertad para hablar. Yo entiendo la incomodidad del conductor", enunció la actriz y dejó en claro que ha tenido que relegar su esencia zarpada por ese asunto; la celebridad reveló que uno de los mayores motivos de su renuncia.

La renuncia en vivo de Graciela Alfano en Socios del Espectáculo

"Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: 'Che, ¿yo a vos te gusto?'. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan", comenzó su descargo Graciela Alfano en pleno vivo del Socios del Espectáculo. Y agregó: "Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís".

La celebridad marcó cada una de las sensaciones que ha tenido en sus semanas al aire y aludió al la poca libertad que habría tenido: "Si yo digo ´bombacha´ vos sufrís, con Beto Casella te juro que te persignabas, yo lo sentí. Entonces uno tiene que entender que, yo soy Alfano y puedo sumar muchísimo, pero por la característica de este programa y sus conductores, me parecía que en momentos, y se los digo con onda, no me miraban".