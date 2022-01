Gonzalo Heredia reveló por qué se bajó de un proyecto de El Trece: "No le puedo mentir a la gente"

Luego de trabajar todo el año como protagonista de La 1-5/18, el actor explicó los motivos por los que se dio de baja de una importante propuesta del canal.

Gonzalo Heredia no vuelve a ATAV.

Gonzalo Heredia es una de las figuras predilectas de El Trece ya que, a lo largo de los años formó parte de la mayoría de las ficciones producidas por el canal. Sin embargo, hubo dos grandes éxitos que brillaron en la pantalla chica: Argentina, Tierra de Amor y Venganza y La 1-5/18. Y aunque el actor destacó en estas tiras, parece que dentro de una siente que el ciclo está completamente cerrado.

Hace unas semanas atrás, las autoridades y varios periodistas de El Trece confirmaron que la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza ya se encontraba en marcha, sin embargo, el elenco estaría completamente renovado, ya que muchos de los actores principales se habían negado a formar parte de la tira, entre ellos Gonzalo Heredia. Frente a la gran conmoción que generó esta novedad, el artista se sinceró al respecto en una reciente entrevista con Implacables.

"Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice", empezó por decir Heredia con un tono humorístico pero seguro de que se trataba de una decisión tomada. Asimismo, el autor de Construcción de la Mentira confesó que "hay cosas que ya no puede hacer", demostrando que el mismo se pone límites como actor.

Por último, bromeando, Heredia confesó que "no le da el físico" para volver a interpretar a ese personaje. "Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente", volvió a reafirmar para dejarlo bien en claro. De todos modos, el actor destacó lo bien que la había pasado durante las grabaciones y aseguró que "Polka era su casa" pero que tampoco habían hablado con él por nuevas propuestas laborales para el próximo año.

Cabe destacar que la nueva historia estará ambientada varios años después de la primera entrega, específicamente en la década de los 80', por lo que hay una búsqueda bastante profunda de actores que puedan ocupar los puestos protagónicos y adaptarse a la historia que conquistó a miles de personas durante su emisión.

La acusación de Gonzalo Heredia a su pareja, Brenda Gandini

Luego de atravesar fuertes rumores de crisis y separación, parece que Gonzalo y Brenda atraviesan un gran momento como pareja. Tanto así que incluso el actor se toma la libertad de contar algunas cotidianeidades de la familia a través de Twitter, red social en la que es bastante activo.

"'La duermo y bajo así vemos un capítulo', me dijo. 40 minutos pasaron. ¿Qué se hace?", expresó el escritor haciendo una acsación pública hacia su pareja. De esta manera, muchos de sus seguidores captaron su sarcasmo, mientras que muchos otros lo atacaron por no asistir a su novia y ayudarla a dormir a Alfonsina, la hija que tienen en común.