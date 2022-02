Gianinna Maradona estalló contra Verónica Ojeda y su pareja: "Basta"

Gianinna Maradona explotó en las redes sociales contra Verónica Ojeda y su pareja Mario Baudry por diferencias por el cumpleaños de Dieguito Fernando. "Basta", pidió la hija de Diego.

La guerra sigue: Verónica Ojeda vs. Dalma Maradona por el cumple de Diego Fernando.

La guerra sigue: Verónica Ojeda vs. Dalma Maradona por el cumple de Diego Fernando.

La guerra personal y mediática dentro de la familia de Diego Maradona tras la muerte del ídolo, hace casi un año y medio, se profundiza. Ocurrió un nuevo capítulo en vivo en Intrusos (América TV) después de la visita al estudio de Mario Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda, quien es la exnovia del "Diez" y la madre de "Dieguito" Fernando Maradona.

Baudry dijo al aire que Gianinna Maradona y su hermana Dalma no se comunicaron con él ni con Ojeda para saludar a "Dieguito" Fernando por su noveno cumpleaños, que fue el reciente 13 de febrero. A través de dos historias en su cuenta oficial de Instagram (@giamaradona), la exnovia de Daniel Osvaldo cruzó duramente a Mario y a Verónica.

Gianinna Maradona destrozó a Verónica Ojeda y a Mario Baudry por el cumpleaños de Dieguito Fernando

Como parte de la entrevista con Intrusos, Baudry aseguró que "en el cumpleaños de ´Dieguito´ no había ninguno de los hermanos" y añadió que "no lo llamaron tampoco". Sin embargo, se desentendió de los problemas entre ambas partes y completó: "Son temas familiares de los que yo no participo, mi función es que esto se termine rápido".

Si bien la bronca viene de larga data, empeoró aún más el vínculo cuando Ojeda decidió bloquear en el teléfono a Gianinna y a Dalma por haber ido al palco junto con Osvaldo a ver a Boca. Eso pasó el 30 de octubre de 2021 en "La Bombonera", en lo que hubiera sido el cumpleaños 61 del crack.

Gianinna Maradona cruzó feo a Verónica Ojeda por el cumple de Dieguito Fernando.

De hecho, la rubia entendió que dicho palco pertenecía a la sucesión y que nadie debía asistir al mismo hasta que terminaran los trámites pertinentes. No obstante, las hermanas Maradona aseguran que no se encuentra dentro de la sucesión. A partir de entonces, ambas partes son enemigas irreconciliables.

Muy caliente, Gianinna salió con todo a cruzar a Baudry y a Ojeda por los dichos de él en América. En su primera historia en Instagram, adjuntó capturas de WhatsApp de ella con ambos intentando comunicarse con "Dieguito" Fernando el pasado 13 de febrero, pero ninguno le contestó. Y escribió: "Basta de dejar que se hable al pedo sobre mi persona. Beso capo! Te metiste en un terreno que no". "Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís", completó.

Gianinna Maradona destrozó sin nombrarla a Verónica Ojeda.

Entonces, Verónica Ojeda le contestó a "Giani" mediante varios mensajes a los panelistas de Intrusos y allí la destrozó, aunque no quiso salir al aire: "Me tienen cansada. Siempre se hacen las pobrecitas, ya está. Todo el tiempo mienten y no tiene sentido seguir con esto".

Luego de haber escuchado en América lo que la expareja de su padre dijo sobre ella y su hermana, Gianinna Maradona agregó otras "stories" y allí puso: "No te culpo, pero yo no te haría lo mismo, y eso nos hace diferentes".

Gianinna Maradona, durísima contra Verónica Ojeda.

Posteriormente, subió otra captura en la que discutía con Ojeda y, para cerrar, publicó: "Yo no tengo nada que esconder. Sabés quién soy y eso te jodió desde el minuto cero que me conociste. Yo no voy a decir quién sos vos, ni siquiera te tengo bronca. Nada".

Con un tono lapidario y categórico, la exnovia de Sergio "El Kun" Agüero arremetió aún más: "No quiero quedar bien con nadie. Me da igual. Hace 32 años que hablan pelotudeces de mí, pero ahora tengo un hijo de 13".

Gianinna Maradona, durísima contra Verónica Ojeda y Mario Baudry.

Dalma Maradona salió fuerte a bancar a Gianinna

Por último, apareció la ex Cebollitas con su mensaje en Instagram. Con una foto junto a su hermana, escribió: "Siempre siempre siempre de tu lado de la vida! ¿Entendés que con vos voy a la guerra? Hay cosas que son como son y no es nuestra culpa...".

Dalma Maradona salió a bancar a su hermana en Instagram.

Mientras transita el embarazo, Dalma destruyó a Baudry: "Qué horror ir a la tele a hablar de otra persona y diciendo mentiras... Me da mucha vergüenza! Después exigen vínculos que se encargan DE DESTRUIR! Por todo eso y más, para mí no hay forma!".