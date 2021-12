Fuerte ninguneada de Dalma Maradona a Verónica Ojeda: "Jamás te va a pasar"

La actriz no soportó la bronca y se desquitó en sus redes sociales contra quienes especulan con sus sentimientos hacia la memoria de su padre.

Dalma Maradona se cansó de las especulaciones y arremetió contra quienes se refirieron a la supuesta cifra millonaria que habría cobrado para ser parte del homenaje a su padre. Verónica Ojeda criticó duramente a la actriz y a su hermana por esa actitud y, aunque no la nombró, Dalma le respondió de manera tajante.

"Miente, miente, que algo quedará. Yo me quedo con algo que a vos jamás te va a pasar", escribió la mayor de las hijas de Diego Maradona, en alusión a una foto que muestra a Dalma de niña mientras le decoraba las medias a su padre antes de ue salga a jugar. En referencia al estrecho vínculo entre un padre y una hija, la hermana de Gianinna ninguneó la actitud de Verónica Ojeda.

Ojeda habló con Toti Pasman en la radio y enunció: "Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen". Luego, la madre de Dieguito Fernando, concluyó: "Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas". Así fue el comentario sobre la supuesta suma que Dalma y Gianinna habrían cobrado por asistir al homenaje a Diego Maradona que se realizó en el partido de Boca Juniors y Barcelona, donde también se pudo ver a Claudia Villafañe.

Historia de Instagram de Dalma Maradona

La dedicatoria de Dalma Maradona a su padre, con base en esa icónica imagen

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no ... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido", comienza el pie de foto que Dalma escribió cuando compartió la foto en que decoraba las medias de su padre, dos días después de su partida.

Hacia el final de su carta, la celebridad concluyó: "Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!".