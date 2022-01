El problema en la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: "Qué pesado"

La hija de Diego Maradona y el futbolista habrían protagonizado un fuerte cruce recientemente y su vínculo habría terminado de manera tajante.

Daniel Osvaldo fue visto a los besos con una mujer que no era Gianinna Maradona.

Daniel Osvaldo fue visto a los besos con una mujer que no era Gianinna Maradona.

La periodista Paula Varela se refirió a la relación amorosa de Gianinna Maradona y el futbolista Daniel Osvaldo e hizo lapidarios comentarios acerca de algunas actitudes del deportista. En su descargo, la locutora señaló situaciones en las que el ex de Jimena Barón mostraría su machismo y sentimiento de posesión sobre la hija menor del 10 y Claudia Villafañe.

"Parece que hay algo que Daniel la critica en la forma en que ella se viste, eso también podría ser, que controle mucho que ella no esté sexy", expresó la movilera de Intrusos, en alusión a una táctica clásica de los inicios de situaciones de violencia de género, que no siempre implica golpes sino también la coartación de libertades de la mujer. Por su parte, Varela acotó: "¡Qué pesado salir con un tipo así, muy difícil!".

Este tipo de actitudes son las que Jimena Barón ha afirmado, de manera pública, haber recibido por parte del padre de su hijo Momo. De hecho, cuando la intérprete de Flor de Involución fue participante de Bailando por un sueño 2011, se supo que el futbolista no estaba muy contento con que su pareja se desempeñe en ese programa. Tan traumático fue para Barón lo vivido con Osvaldo que dos de sus más grandes hits, La Tonta y La Cobra, hacen referencia a la violencia machista.

"Imaginate salir un tipo que todo el tiempo te dice qué te tenés que poner y qué no, parece que Daniel Osvaldo es así", cerró la cronista y Paula Varela remató: "No, me ahogo". En el mismo momento televisivo, Rodrigo Lussich se expresó sobre el vínculo entre Maradona y Osvaldo e hizo interpretaciones ante cómo estaría atravesando esta situación la hermana menor de Dalma: "Gianinna está en un perfil súper bajo, en familia, pero estará pasándola mal también porque fue con él a otro tipo de cosa, a una relación linda".

El escándalo protagonizado por Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

El periodistsa Guido Zaffora se refirió una intensa discusión que Maradona y Osvaldo habrían mantenido recientemente, por la que su relación habría llegado a su fin: "Hubo insultos, reproches… Lo que me cuentan es que Gianinna le decía a Daniel 'no podemos salir todas las noches, estamos con mi familia. Sos una persona pública, Daniel, cuidate'".

Además, se viralizaron fotos en las que se puede ver al futbolista a los besos con otra mujer, lo que terminó de confirmar la ruptura.