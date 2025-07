Cómo y dónde ver gratis en vivo La Voz Argentina 2025 y online en la TV, celular, tablet o PC

Ver en vivo La Voz Argentina 2025 está a solo un clic o botón de distancia.

La nueva temporada de La Voz Argentina 2025 ya está en marcha y promete ser uno de los grandes fenómenos televisivos del año. Con Nico Occhiato como conductor y un jurado explosivo compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, el programa arrancó la semana pasada con picos de rating que superaron los 20 puntos.

Luego de la final de Gran Hermano 2025, el programa vuelve a emitirse desde las 21:45 por Telefe, con más audiciones a ciegas y talento en estado puro. Pero si no estás frente a un televisor, no te preocupes: hay múltiples formas de ver La Voz Argentina gratis y en vivo desde cualquier dispositivo, ya sea tu celular, PC, tablet o smart TV. A continuación, te contamos todas las opciones disponibles para no perderte ni un minuto del programa.

¿Cómo ver La Voz Argentina 2025 gratis y en vivo?

La transmisión en vivo se puede seguir tanto por televisión tradicional como por streaming online. Estas son las principales opciones:

En la televisión:

Telefe: de domingo a jueves, a las 21:45. Si tenés TV por cable o antena, solo necesitás sintonizar el canal en el horario indicado.

Canales digitales:

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro: canal 10 (Digital)

canal 10 (Digital) DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: se emite por el Canal 10

Online y desde el celular, PC o tablet:

www.telefe.com: ingresá al sitio oficial y hacé clic en “Vivo” para acceder a la transmisión en directo.

ingresá al sitio oficial y hacé clic en “Vivo” para acceder a la transmisión en directo. MiTelefe: la app y sitio web te permite ver los episodios on demand, ideales si no llegás al vivo.

la app y sitio web te permite ver los episodios on demand, ideales si no llegás al vivo. Pluto TV: servicio de streaming gratuito con acceso a contenido de Telefe.

servicio de streaming gratuito con acceso a contenido de Telefe. Telecentro Play, Flow y DGO: para clientes de esas plataformas.

para clientes de esas plataformas. YouTube y Twitch: canales de Telefe y Luzu TV transmiten contenido exclusivo, entrevistas, reacciones y backstage.

Audiciones a ciegas y nuevas emociones

En su etapa inicial, La Voz Argentina 2025 presenta las ya clásicas audiciones a ciegas, en las que los coaches giran sus sillas si se sienten cautivados por una voz, sin ver antes al participante. Esta dinámica mantiene la emoción y el espíritu del programa: que el talento vocal sea el único criterio de selección.

Con el estreno del lunes 23 de junio, esta edición ya se perfila como una de las más vistas y comentadas en redes sociales. El regreso del reality también incluyó novedades digitales y contenido exclusivo que refuerza la conexión con el público joven y multiplataforma.

En ese sentido, Telefe amplió este año su cobertura digital con streams especiales de Luzu TV y Telefe en YouTube y Twitch, en los que participan Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo.

Además, los seguidores del programa pueden encontrar resúmenes, mejores momentos y contenido extra en redes sociales oficiales del canal y de los jurados, que suelen compartir backstage, anécdotas y desafíos con sus seguidores.