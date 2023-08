Gerogina Barbarossa vivió un tenso momento en Telefe cuando un entrevistado la retó en vivo: "Dejame terminar"

La conductora de televisión fue callada en vivo por un entrevistado. Georgina Barbarossa vivió un incómodo momento en pleno vivo de Telefe.

Georgina Barbarossa vivió un incómodo momento en pleno vivo de su programa de Telefe cuando fue callada por un entrevistado. La verborragia de la conductora le jugó una mala pasado y provocó el hartazgo de un hombre que contaba una experiencia con un OVNI.

El ciclo matutino que Barbarossa lleva adelante todas las mañanas en el canal de las pelotas tiene secciones muy variadas y una de ellas se basa en entrevistar a personas desconocidas con historias interesantes. En este caso, un piloto salió a la aire desde un móvil para relatar el momento en que vio un objeto volador no identificado desde la nave que conducía.

"Cuando inicio lo que se llama el viaje para hacer la recta final hasta el aterrizaje y ahí en un momento escucho a mi primer oficial que dice 'qué carajo es esto'. Ahí levanté la vista y a mi derecha vi como un plato sopero gigante, de unos 30 metros de diámetro, con una luz ámbar en la parte superior que parecía que respirase y luces verdes y blancas que se empezaba a aproximar y nos formaba en el descenso final al aterrizaje", comenzó su descargo Jorge Polanco y en ese momento fue interrumpido por Georgina Barbarossa.

"¿Y ahí qué te pasó?", soltó la conductora, entusiasmada con el relato del entrevistado. A pesar de la buena intención de Barbarossa en su pregunta, Polanco no tomó bien la interrupción y le dijo: "Bueno, dejame terminar. Dejame terminar y yo te cuento". La presentadora y su equipo de rieron para sacarle dramatismo a la situación y justiciaron: "Es la ansiedad, es la ansiedad". El hombre contó que en ese momento llamaron a la torre de control y desde allí les informaorn que veían una luz pero no sabían de qué se trataba.

La revelación de salud de Georgina Barbarossa

La conductora de Telefe contó que sufre alergias en diálogo con una médica en su programa y le pidió consejos a la experta. "Soy alérgica a los cambios bruscos de temperatura y me tengo que ir a comprar el puff, que se me terminó", relató Barbarossa. Y sumó: "Lo tengo guardado. Lo he usado vencido, evidentemente no me morí". La médica le recomendó a la conductora que usara un corticoide tópico de base para no llegar a la necesidad del rescate. "Hay que hacer esa base para no llegar a la necesidad del rescate. Hay que hacer dos 'chufi, chufi' a la mañana y dos a la noche para no llegar a la fatiga y tener que usar el broncodilatador", informó la doctora.