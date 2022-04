Germán Paoloski y Noelia Marzol se cruzaron fuera del aire en Telefe: "Una discusión"

El cruce entre Germán Paoloski y Noelia Marzol fuera del aire en Telefe, antes de compartir el programa No es tan tarde. Qué pasó entre ellos.

Noelia Marzol fue invitada a No es tan tarde (Telefe) para la edición de la medianoche del martes 19 de abril de 2022 y se cruzó con Germán Paoloski fuera del aire antes del programa. Tanto el conductor como la modelo reconocieron ese debate picante y hasta se rieron de ello en vivo en la televisión.

Al principio, la charla como parte del ciclo fue apenas un repaso de la vida y de la carrera de la bailarina y presentadora de 35 años. Sin embargo, en un momento el tono de la conversación cambió y ambos admitieron qué había ocurrido entre ellos en la previa al inicio de NETT.

Germán Paoloski vs. Noelia Marzol en Telefe: "Tuvimos una discusión"

Todo arrancó cuando en la pantalla mostraban diferentes fotos del hijo de la modelo y su marido futbolista Ramiro Arias: Donatello, nacido el 23 de mayo de 2021. Fue entonces cuando el líder del ciclo del canal de las tres pelotitas acotó: "Ahí estamos viendo una serie de imágenes espectaculares de Donatello, ahí está Ramiro también, que ahora está en Córdoba porque firmó para Instituto".

Sin embargo, Noelia Marzol no se quedó callada ante el comentario del presentador de 47 años y reveló algo que sucedió entre ambos fuera de las cámaras en la previa al comienzo de la transmisión: "Tuvimos una discusión, ya fuera del aire, por Instituto... ¿Pueden creerlo?". Igualmente, su viejo conocido no se achicó y también se refirió a ello. "La discusión fue conmigo, no con su novio", confirmó el comunicador.

Noelia Marzol vs. Germán Paoloski en No es tan tarde, por Telefe.

Al instante, Germán Paoloski explicó que fue "porque ella dice que Instituto no está en primera desde hace muchos años y que ahora, con su marido, van a volver". Con relación a "La Gloria", que se encuentra en la segunda categoría del fútbol argentino, el periodista deportivo que también trabaja en ESPN fue contundente. "Pero yo le recordaba que estuvieron hace 14 años en la primera", recordó.

Orgullosa de su pareja, Marzol retrucó a Germán y salió a defender a Ramiro Arias para cerrar el tema con una sonrisa: "Tienen muchas posibilidades de ascender este año, va a suceder. Lo determino acá en este programa". Lo concreto es que, por ahora, el conjunto cordobés en el que juega el defensor marcha cuarto en la tabla de posiciones, con un partido menos que el resto, y solamente los dos mejores subirán a la máxima categoría cuando termine el torneo a fines de 2022.