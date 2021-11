Germán Martitegui cruzó a Charlotte Caniggia: "Te está boicoteando"

Germán Martitegui cruzó a Charlotte Caniggia en el desafío del jueves y hasta la ligó su hermano Alex.

La primera semana de Charlotte Caniggia en MasterChef Celebrity 3 no viene siendo la mejor. En la emisión del jueves, las críticas que le hicieron los jurados del certamen fueron tan duras que hasta la ligó su hermano Alexander, quien tuvo una destacada y polémica participación en la segunda edición de la popular competencia gastronómica.

Esta semana comenzó la tercera temporada de MasterChef Celebrity con excelentes números de rating y cada participante tuvo su oportunidad de demostrar sus conocimientos ante los tres exigentes jurados. En ese sentido, las primeras preparaciones de Charlotte Caniggia no fueron nada buenas. El lunes fue muy criticada por el jurado por sus labor en el desafío de preparar comida de un crucero y el jueves volvió a tener una floja performance.

Con el desafío de preparar un plato que la salvara del domingo de eliminación, Charlotte Caniggia hizo unos vegetable muffins al horno con ketchup, mayonesa y salsa golf. Muy confiada, se acercó al jurado con su preparación, pero las devoluciones no fueron lo que esperaba. Primero habló en perfecto italiano con Donato de Santis y después recibió el reto de Germán Martitegui. "Es como que estás en tu casa haciendo dieta un jueves por la noche, y te comés uno o dos. Tres, y zafa. Pero nunca, nunca, nunca más pongas una salsa de estas. Tipo, tenés que hacer algo que salga de vos", disparó el reconocido chef, que se sorprendió con la respuesta de Charlotte.

"¡Me lo dijo mi hermano encima!", se justificó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. "Bueno, tu hermano te está boicoteando", replicó picante Germán Martitegui, que tuvo una relación con muchas idas y vueltas con Alex Caniggia. Pese a las críticas, el jurado reconoció que Charlotte había mejorado después de "los rollitos de jamón y barritas de queso" que había presentado el lunes. "Es un gran paso, pero no es suficiente". Ya en clave humorística, Charlotte disparó: "Mi propio hermano me está traicionando. ¿Ustedes entienden cómo me siento?".

Quién se va de MasterChef Celebrity 3 este domingo

De acuerdo a lo que se comentó en las últimas horas, varios usuarios de las redes sociales dejaron en claro que el primer participante eliminado será José Luis Gioia, actor y humorista de 68 años que ha formado parte de grandes telenovelas de El Trece y Telefe, entre otras. Esta filtración generó bastante revuelo entre los internautas, dado que se trata de un participante muy querido.