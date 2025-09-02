Gerardo Romano comparó a Karina Milei con su personaje de Antín: "Se lo ganaron, muchachos"

Gerardo Romano comparó a Antín con Karina Milei.

Gerardo Romano habló largo y tendido con La Voz en Vivo sobre diferentes temáticas, entre ellas la actualidad de nuestro país. En ese contexto, el reconocido actor habló del éxito de uno de sus personajes más recientes y aclamados, haciendo un parangón a su vez con Karina Milei.

Se trata, ni más ni menos, que de Sergio Antín, el corrupto director de cárcel que vimos en El Marginal y que también aparece en el spin-off de la serie, En el Barro. "Esto es material para un sociólogo, un politólogo, psicólogo social. No sabría explicarte por qué motivo empatiza de una manera tan rotunda un personaje que carece de ética, no tiene valores, no tiene ninguna referencia ética (...). Es un producto del capitalismo, del neoliberalismo, de lo que estamos viviendo hoy los argentinos en materia de ideología política", señaló.

Gerardo Romano habló acerca de Antín y Karina Milei

En esa misma línea, comparó "lo que pasó en el episodio entre las supresión de los subsidios por discapacidad o la disminución de los montos, como contracara del 3 por ciento de ‘alta coimera, Karina alta coimera’... y bueno, se lo ganaron, muchachos". Fue tras aquello que disparó: "Antín sería como Karina, digamos".

Gerardo Romano y la creación de Sergio Antín

Respecto a la confección de un personaje que despierta tantas sensaciones encontradas, Romano se lo atribuyó a "la imaginación del autor, de los autores", aunque reconoció que "hay un aporte personal un poco estimulado o propiciado por los productores". "Supongo que viene del mismo lugar, de la misma orfandad del personaje, que tiene piedra libre, que no tiene ningún punto de anclaje que le permita establecer un vínculo ético o moral", analizó, deslizando a su vez: "Yo me veo a ‘alta coimera’ agarrando con una mano el 3% y tirando una silla de ruedas. Ya partiendo de esta imagen nos deja con muchas dificultades para hacer un análisis y decir qué está pasando".