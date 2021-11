Gastón Soffritti fue eliminado de MasterChef: "Voy a volver por más"

Gastón Soffritti abandonó MasterChef Celebrity 3 en este domingo de eliminaciones: las reacciones y los memes en Twitter.

MasterChef Celebrity presentó su nueva gala de eliminación, como todos los domingos. Esta vez, fue el turno de Gastón Soffritti de abandonar el reality show de cocina de Telefe, tal como se venía rumoreando en las redes sociales.

Esta semana, se dijo que Soffritti era uno de los participantes más propensos a ser el eliminados, por las devoluciones que recibió durante este último tiempo. Este domingo, cuando los miembros del jurado vieron su torta, todos le dijeron que el bizcochuelo tenía una consistencia muy poco firme.

“Tuve mis momentos”, admitió el actor. “Se te hizo un licuado. Te dijimos que hicieras otra”, le dijo uno de los miembros del jurado. “No me daba el tiempo, estaba muy complicado”, se defendió la exestrella de Patito Feo.

“No me lleva a ningún lugar de Alemania ni Europa ni del Hemisferio Norte. Ni siquiera cruzando la Panamericana”, le dijo Germán Martitegui. Por su parte, Damián Betular le dijo que, estéticamente, su torta estaba bastante bien por fuera, pero que el problema estaba en el interior, especialmente en el bizcochuelo. “La crema y el batido están bien. Por fuera la torta está muy bien. De tres preparaciones, el bizcocho es lo menos logrado”, señaló el chef.

Donato De Santis coincidió en que las preparaciones de Gastón no estaban bien logradas, pero, sin embargo, reconoció que no es nada fácil conseguir una torta perfecta. “Lograr un buen bizcochuelo no es cosa fácil”, sentenció, mientras el conductor, Santiago del Moro, lo consoló diciéndole: “Igual, Gastón, ha sido una noche difícil para todos”.

"Arrancó con un risotto, que no es poco. Creo que fuiste con todo al principio. Uno nunca sabe las vueltas de este programa. Fue un placer conocerte", le dijo Betular. "Fue muy lindo conocerte. Seguí cocinando, me parece que tenés algo con los sabores que cocinás que están muy bien. No bajes los brazos", agregó Martitegui.

Por su parte, el conductor de MasterChef le dijo que se nota que tiene algo muy especial con la cocina y que le gusta de verdad. "Quiero decirte algo, Gastón. Salí de acá y ponete a estudiar. Yo sé que te gusta esto. Arrancaste genial, usá esa energía", le aconsejó. "Muchísimas gracias, quiero agradecerles a todos. Haber pasado por acá es espectacular para mí. Voy a volver por más", les prometió Gastón.

¿Qué participantes quedan todavía en MasterChef Celebrity 3?

Catherine Fulop (actriz).

Peque Pareto (médica y judoca)

Luisa Albinoni (actriz).

Charlotte Caniggia (modelo).

Tigresa Acuña (boxeadora).

Joaquín Levinton (músico).

Denise Dumas (conductora y actriz).

Tití Fernandez (periodista deportivo).

Paulo Kablan (periodista).

Mica Viciconte (panelista y deportista).

Mery del Cerro (presentadora, actriz y modelo).

Juariu (influencier y periodista de espectáculos).

Tomás Fonzi (actor).

Las reacciones en Twitter por la eliminación de Gastón Soffritti en MasterChef