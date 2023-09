Gastón Pauls y Agustina Cherri, otra vez juntos: "Dando los primeros pasos"

Gastón Pauls y Agustina Cherri están juntos nuevamente y el actor reveló todos los detalles sobre este encuentro.

Gastón Pauls y Agustina Cherri son dos artistas actorales que brillaron en la televisión argentina con decenas de ficciones en canales como El Trece, Telefe y América TV, así como también varias películas. Ambos estuvieron en pareja durante ocho años, se separaron y ahora el actor reveló que se encuentran juntos, hecho que sorprendió al mundo de la farándula.

Entre los años 2007 y 2015, Gastón Pauls y Agustina Cherri estuvieron en pareja y como fruto del amor tuvieron dos hijos: Muna y Nilo. Luego ambos dieron por finalizado el romance, pero siempre tuvieron una muy buena relación a tal punto de que actualmente siguen juntándose de manera reiterativa.

Tan es así, que en los últimos días el actor reveló que están juntos, aunque no románticamente, sino en un proyecto laboral. "Estamos armando algo; dando los primeros pasos de algo donde estamos los cuatro", reveló Gastón Pauls en diálogo con La Nación respecto a Agustina Cherri y sus dos hijos.

"No puedo adelantar mucho porque estamos recién arrancando, pero a mis 51 estoy seguro que no hay nada más lindo que hacer las cosas qe a uno le gustan con la gente que ama", expresó el actor que conduce el programa Seres Libres por Crónica TV. Por el momento, no se sabe nada sobre este nuevo compromiso familiar y laboral que pone a ambos en una relación más que consolidada, dejando atrás lo que puede haber sentenciado el final del romance.

La inesperada revelación de Agustina Cherri sobre Gastón Pauls: "Sorprende"

Agustina Cherri sorprendió a todos al revelar cómo es el vínculo familiar que mantiene tanto ella como su pareja y los hijos de ambos con Gastón Pauls, con quien la actriz estuvo durante muchos años y dos hijos. "La gente que ve el cuadro de afuera muchas veces se sorprende", se sinceró la protagonista de la obra Votemos, que se lleva a cabo en el teatro Metropolitan.

Las separaciones suelen ser complicadas e intensas, y más cuando hay hijos pequeños de por medio. Pero ese no fue el caso de Agustina Cherri y Gastón Pauls, que se separaron luego de tener a Muna y Nilo (de 14 y 11, respectivamente). Lejos de ponerse en una situación de conflicto, los actores pudieron mantener el cariño por el bien de los chicos.

Además, Cherri también contó que tanto Muna como Nilo se llevan "re bien" con Tomás Vera, su actual pareja: "Pensá que con Pepo estoy hace casi 9 años y mis hijos eran re chiquitos cuando lo conocieron". "Mis hijos eran muy chiquitos cuando empecé con Pepo y creo que tienen más registro de mi vida con Pepo que con Gasti. Calculá que me separé de Gastón cuando Nilo tenía un añito y medio así que ni registro tienen de nuestra relación amorosa", detalló la protagonista de Votemos.

En ese sentido, la actriz reveló entre risas que su hija mayor contaba "muy orgulloso" que sus padres estaban separados. "Con Gasti tenemos una relación tan increíble, casi de mejores amigos, y los chicos ven que está todo bien y que fluye", remarcó Cherri.