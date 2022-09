Ganó el millón en Los 8 escalones y dejó helado a Guido Kaczka: "¡No sabe!"

Pablo, un taxista de 39 años, se llevó el millón de pesos en Los 8 Escalones del Millón pero no sabe quién lo anotó al programa.

Pablo, un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) se llevó el premio más grande de la competencia pero un detalle insólito sorprendió a Guido Kaczka: el hombre no se anotó al programa, sino que lo anotó anónimamente una persona que lo conoce y que sabia que necesitaba el dinero.

Muy a menudo, Kaczka se impacta con las historias de vida que los participantes le cuentan. En el caso de Pablo, tiene 39 años, es taxista, tiene un hijo y se llevó el millón de pesos. Además, prometió volver por más para participar de ganarse otro millón y decidió que usará ese dinero para viajar con su hijo.

La pregunta final fue: “¿A cuál de las siguientes áreas está estrechamente relacionado el acrónimo ‘MMNO’?". Entre las opciones, estaban exploración espacial, nanotecnología, robótica y gaming. Pablo y Cristina, la otra finalista, apostaron por nanotecnología pero le erraron, ya que la opción correcta era gaming. Sin embargo, Pablo se llevó el millón ya que venía acumulando más puntos.

“De recorrido excelente, no se equivocó en ninguno de los escalones. Pablo, que es taxista y tiene un hijo Thiago, ganó el millón. No sabe quién lo anotó, cree que fue la mamá de su hijo, pero no sabe todavía. Se lleva bárbaro con ella, comen juntos una vez por semana, y no sabe si lo anotó no lo anotó, pero tiene el millón de pesos", relató el conductor.

“¡No sabe si lo anotó o no lo anotó, pero tiene el millón de pesos!”, enfatizó Kaczka. Por último, le preguntó: “Pablo, hoy no saliste con el taxi ¿Hacés turno noche o venís para acá por los dos millones?”. “No, vengo acá, olvidate”, aseguró el ganador.

Una mujer contó en Los 8 Escalones que se ganó un millón de dólares en el casino y lo perdió

Una mujer llamada Lidia sorprendió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón al contarle la tragedia que le ocurrió en el año 1994: ganó un millón de dólares en el casino pero lo perdió. "Una vez me gané lo máximo que se podía ganar en una máquina de tragamonedas. Y me fui, porque no sabía que lo había ganado", recordó la mujer.

"No era para mí. No lo cobré, porque me fui, puse una moneda, giró de vuelta el rodillo y un señor se acerca y me dice ‘usted no sabe lo que acaba de hacer’, y le digo ‘no me lo diga’, agarré y me fui", cerró Lidia. Todos los presentes la miraron atónitos y Guido le preguntó si esta vez creía que el millón podía ser para ella. "Y bueno, que tengan suerte todos, todos queremos ganar. Pero si es para mí, va a ser", concluyó la concursante.