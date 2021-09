Furor por Luz Gaggi, la artista de La Voz Argentina que batió un record en Spotify

Luz Gaggi se consagró como la más escuchada de toda La Voz Argentina, a pesar de no haber ganado la gran final.

Luz Gaggi, participante de La Voz Argentina, reality show de canto de Telefe, fue una de las más queridas de todo el concurso. Con muy pocos puntos de diferencia, quedó en el segundo puesto después del ganador principal, Francisco Benítez. Ahora, se dio a conocer cuántas reproducciones consiguió Luz en Spotify: superan las de todos.

Durante todo el reality, la mayoría coincidía en que la gran final iba a estar muy peleada entre Francisco y Luz. De acuerdo con Real Time Rating, Gaggi superó el millón de reproducciones en la plataforma por sus covers en La Voz. Mientras Francisco llegó a las 470.000, ella alcanzó 1.100.000, mucho más del doble que él. La canción más escuchada de Luz Gaggi en Spotify es El Farsante, cover de Ozuna, que está a punto de alcanzar las 500 mil reproducciones. A esta le siguieron Billie Jean, su reversión del icónico tema de Michael Jackson y One and Only, de Adele.

Entre los comentarios más comunes sobre Francisco y Luz, se destaca uno en particular: ella tiene una voz única y sus habilidades con el canto impresionan, pero Francisco tiene algo muy especial que logra conmover. Así, Benítez, perteneciente al equipo de La Sole, ganó con el 44,3% de los votos del público. A él le siguió Luz, del team de Mau y Ricky Montaner, con el 27,9%. En el tercer y cuarto puesto, quedaron Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza.

A pesar de la gran llegada que tiene La Voz Argentina, los miembros del jurado siempre hicieron énfasis en algo: que ganar el concurso es algo muy lindo pero que no ser el ganador principal no significa nada, ya que su carrera musical tiene las mismas posibilidades de trascender que las de cualquier otro participante.

En esta línea, Ricardo Montaner le dijo a Luz que veía un futuro muy prometedor para ella en el extranjero: “Tengo dos cosas para decirte. Si no tuviera un participante por el cual estoy empujando para que gane, a mi me gustaría que gane una mujer. Lo segundo, que tú eres la voz más exportable que tiene La Voz. Yo pienso en tu futuro internacional y no creo que haya nadie ahora mismo que tenga el futuro internacional que tienes tú”.

Ricky Montaner coincidió con su padre y le dijo a Gaggi: “Yo quiero que por primera vez en la historia el que gane sea una mujer, y que salga a triunfar en los charts, a vender millones de discos, y yo creo que tu voz tiene todo lo que se necesita”.

La premonición de Luz Gaggi con La Voz Argentina

Hace poco, Luz fue al programa PH (Podemos hablar) y contó que llegó al programa por una premonición. En 2018, viajó al Caribe con su mamá y se hospedaron en un hotel en donde a la noche se armaban karaokes. Después de muchas insistencias por parte de su madre, Luz se subió al escenario y deslumbró a muchas personas en el público, entre ellas, a una mujer que le dejó un papel con la frase “The Voice” escrita.

“Después de cantar, una mujer rubia que no me olvido más se me acercó y me dice en inglés: ‘Vos tenés que ir a American Idols o The Voice’”, recordó Luz, en referencia a la versión estadounidense del reality La Voz Argentina. “Pensé que era un cumplido. La mujer se fue y en un momento se me acerca de vuelta y me deja en un papelito: ‘The Voice’. Obviamente me olvidé, mi vida siguió después de eso, y este año nos acordábamos con mi mamá de esta mujer”.