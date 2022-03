Fulminante comentario de Cinthia Fernández sobre Benjamín Vicuña: "El peor"

La bailarina arremetió contra el actor en Momento D. Cinthia Fernández no pudo esconder su opinión ante el pasado sentimental de Benjamín Vicuña.

Cinthia Fernández no pudo evitar lanzar un filoso comentario hacia Benjamín Vicuña tras una acotación de su compañero Gabriel Schultz en relación a la gran cantidad de vínculos sexoafectivos que el actor ha tenido en su vida. La bailarina soltó su costado más picante y definió al chileno de una contundente manera.

"Benjamín Vicuña tiene un hijo por año. Ya no sé con quién tiene un hijo, con quién no (lo tiene). Es un quilombo. Tiene hijos y les pone nombres raros a todos. ¿Qué está pasando?”, soltó Gabriel Schultz en Momento D, en alusión a la cantidad de veces que la expareja de Pampita y "La China" Suárez ha procreado. Acto seguido, Fernández lanzó un letal comentario sobre Vicuña y enunció: "Bueno, pero agarraste al peor, ¡nene! ¡Agarraste a Vicuña! ¡Diste el ejemplo que no tenías que dar!".

El conductor del ciclo Fabián Doman cuestionó a Schultz, quien afirmaba que los varones de la farándula suelen tener una gran cantidad de hijos. "Preguntale al plomero que va a tu casa ‘¿cuántos pibes tenés?’. Yo te aseguro que el plomero que va a tu casa tiene más parejas que Benjamín Vicuña", expresó el periodista y mostró su incredulidad ante la afirmación de su panelista. "No, chicos, no pongan a Vicuña porque no hay nada que lo supere", concluyó la exparticipante de Bailando por un sueño.

Las fuertes palabras de Cinthia Fernández contra Tamara Petinatto

La panelista mostró su enojo con la única hija mujer de Roberto Petinatto, quien había afirmado que la amnera en que eligió hacer su campaña política atrasaba y que lo único que hizo fue mostrar la cola. "Mi campaña es honesta y, encima, la hice con poca plata. Es barata, pura gasolina. Malinterpreta mis nalgas turgentes, divinas y hermosas", comenzó su descargo Fernández, molesta por las declaraciones de la actriz.

"Tengo 34 años y tres pibes, pero estoy bastante buena todavía. Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia", continuó Cinthia, quien no consiguió los votos necesarios para ocupar una banca en el poder Legislativo. "¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da", soltó la bailarina, en alusión a las denuncias que el padre de la comediante tiene por acoso sexual. "Yo prefiero ofrecer mis nalgas, me parece mucho más honesto que lo que hacés vos", arremetió como cierre.