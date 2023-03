Fuertes palabras de Darín, horas antes de la ceremonia de los Oscar: "Mucho dolor"

El actor se refirió al significado social del filme que compite en la categoría de Película Extranjera en la ceremonia número 95 de los Oscar. Ricardo Darín se mostró conmovido por la importancia del largometraje que protagonizó.

Ricardo Darín y Santiago Mitre se refirieron a cómo viven los momentos previos a la ceremonia de los Oscar y analizaron la importancia de filme que llevaron a cabo. El multipremiado actor soltó una sentida reflexión sobre las fibras sociales que toca Argentina, 1985.

"Lo que ocurre es que cuando hablamos de festivales, de reconocimientos, de premios y de todo ese tipo de cosas tan agradables y felices, no podemos olvidar cuál es el contenido, qué historia estamos contando. ", comenzó su descargo el actor de filmes como El hijo de la novia y El Secreto de sus ojos. Y sumó: "Y esa historia, más allá de la maestría con la que Santi la hizo, está referenciando una historia de mucho dolor en donde hay muchas personas atacadas por ese dolor".

Darín hizo hincapié en la importancia de tomar este hito de l historia del cine nacional como un suceso histórico también a nivel político: "Y este es el momento adecuado para no olvidarlos, porque a veces con los festejos y ese tipo de cosas nos olvidamos de la referencia exacta".

"Argentina, 1985 es una de esas películas que, creo yo, va a envejecer bien, porque es respetuosa y habla concretamente desde una perspectiva humana de un hecho fundamental, fundacional y de muchísima importancia para nuestro país. Así que creo que va a tener un lindo camino por delante", continuó Darín en diálogo con Infobae.

La importancia de tener consciencia histórica

Darín aseguró que cree fundamental que la democracia es una construcción y no es un estado natural. "Siempre lo hablamos, no solo Santi y yo, sino todos los del equipo que tuvimos la oportunidad de tener un micrófono adelante y decirlo. La importancia que (la democracia) siempre tuvo para nosotros. Cuando pensábamos en ella, cuando la trabajamos y demás, la llegada (que la película) pueda tener con la gente joven, porque eso es el futuro, ahí es donde queda el germen de esa importancia de la que hablábamos. Cuando nacés en democracia creés que ese es el estado natural y todo debería ser así, pero no lo es", agregó el actor.

Por su parte, Santiago Mitre reflexionó: "Por supuesto que la democracia tiene problemas y es lógico que se critique al sistema político, pero haber hecho esta película sirve para recordar y construir memoria, no solo sobre lo doloroso de la dictadura y lo horroroso que fue, sino también sobre lo importante que es la justicia para consolidarla y cuán difícil fue lograr la democracia".