Fuerte pelea entre Rusherking y La China Suárez: "Estaba sacado"

Salió a la luz la tremenda discusión que Rusherking y "La China" Suárez habrían tenido tras las declaraciones de la actriz sobre María Becerra.

"La China" Suárez hizo un comentario sobre María Becerra durante un vivo con sus seguidores y se rumorea que a Rusherking no le habría gustado nada. Incluso se dijo que el cantante le puso una condición muy clara: que no vuelva a dar declaraciones sobre su exnovia.

Resulta que la exestrella de Casi Ángeles estaba conversando con sus seguidores cuando de repente uno le preguntó qué pensaba sobre María Becerra, expareja de su actual novio. Sin pensarlo dos veces, "La China" expresó: "Opino que María es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música".

Más tarde, trascendió el rumor de que Rusherking le habría hecho un fuerte planteo tras sus declaraciones. "'La China' Suárez hizo un vivo de Instagram que duró más de una hora y mientras respondía algunas preguntas de sus seguidores habló de María Becerra y esto al parecer no le gustó nada a su novio Rusherking”, aseguró Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Según la información que le llegó al conductor, cuando Suárez terminó su vivo, el cantante le hizo un planteo que terminó en una pelea. "La charla duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado y le habría dicho que no quiere que la nombre más. 'Le das de comer a los vampiros', le dijo”, sumó Etchegoyen, en referencia a los programas de chimentos.

“Me dijeron eso, que Rusherking habría reaccionado de la peor manera cuando escuchó a su novia hablar de su ex. Veremos cómo sigue esto, si finalmente es una discusión de pareja o hay algo más. También me dijeron que a 'La China' no le gustó nada que su novio le haga este pedido, ella quiere libertad siempre en sus vínculos”, concluyó el conductor.

El posteo de "La China" Suárez tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña

El 6 de septiembre de 2022, Benjamín Vicuña confirmó el fallecimiento de su papá, Pablo Vicuña Parot, quien estaba internado desde hacía varias semanas. "La China", su exnuera, le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales recordando el día en que se conocieron por primera vez, cuando Benjamín la presentó ante su familia.

"Recuerdo el día que te conocí: 'eri más linda que el sol' y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el 'Tata loco'. Para siempre", expresó Suárez en la publicación, junto con fotos y videos de recuerdos.