Fuerte denuncia contra la familia Fort: "Nunca me pagaron"

Una reconocida actriz y exvedette denunció mediáticamente a la familia Fort por falta de pago.

La familia de Ricardo Fort quedó en el centro de la polémica en los últimos días luego de la muerte de Gustavo Martínez, gran amigo y expareja del chocolatero, y lejos de dejar la controversia, una reconocida actriz los denunció en Intrusos. "Nunca me pagaron", reconoció la exvedette, que fue parte de los diferentes reality show que protagonizó Ricardo Fort en vida.

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez volvió a poner a la familia Fort en todos los programas de espectáculos, luego de algún tiempo en el que habían logrado bajar el perfil. A Ricardo le gustaba ser el centro de atención y era algo por lo que peleaba con su familia, que preferían pasar más desapercibidos. En su afán por convertirse en una estrella mediática, el chocolatero protagonizó algunos reality, en los que también aparecían otras figuras.

Tal fue el caso de la exvedette Sandra Villarruel, quien también era muy amiga de "El Comandante". La actriz charló con Intrusos y dejó algunas declaraciones muy picantes sobre su paso por el reality de Fort y también sobre la relación que el chocolatero tenía con su familia. "Lo recuerdo mal porque, básicamente, sufría mucho Ricardo por dolor, le dolía todo físicamente", comenzó revelando Villarruel ante la consulta del cronista de Intrusos sobre cómo era en esa época Fort.

"Yo no tengo nada contra la familia Fort", siguió la actriz que se hizo famosa en Las gatitas y ratones de Porcel, antes de disparar una fuerte denuncia contra el millonario clan. En ese sentido, Sandra Villarruel volvió a aclarar que no tenía problemas con los Fort, pese a que no le habían pagado el cachet correspondiente. El cronista de Intrusos quiso saber de dónde surgía esa deuda y la respuesta fue contundente: "Se me adeuda la plata del reality".

La relación de Ricardo Fort con su familia

Respecto a cómo Ricardo se llevaba con su familia y las discusiones que se pudieron ver en los reality, Villarruel fue clara. "Cada dos, tres días le cortaban la tarjeta, porque él tenia un nivel de gasto...", comenzó la exvedette. Pero también destacó que en realidad, Fort "se estaba gastando la plata de él, que era lo que el gritaba y lo que el reclamaba". "Era su plata", sentenció Villarruel, que culpó a la madre y al hermano Eduardo de limitarle el dinero que le correspondía.

Además, agregó que ella le pidió a la familia de Ricardo por televisión que lo ayudaran porque no tenía contacto con ellos. "Hay como una bronca o algo en contra mío. Pedí en televisión que lo ayudaran porque estaba muy mal, no daba más", cerró Sandra Villarruel.