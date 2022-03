Fuerte advertencia de Telefe a Robertito Funes Ugarte: "No corresponde"

Tras el enfrentamiento de Robertito con Mica Viciconte, el canal intervino de forma contundente.

Las autoridades de Telefe intervinieron en la pelea entre Robertito Funes Ugarte y Mica Viciconte. El fin de semana, la modelo enfrentó al periodista luego de que él pronunciara mal su apellido en ViajeChef. Con un fuerte descargo en las redes sociales, la influencer dejó en claro su descontento y el canal se hizo cargo del problema para evitar conflictos en un futuro.

"Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma", escribió Viciconte en su cuenta de Twitter, mencionando a Robertito Funes en el mensaje. Posteriormente, el comunicador decidió contestarle al aire de Intrusos: admitió su error y le pidió disculpas, pero parece que no fue suficiente para calmar la ira de Micaela. La influencer habló con Maite Peñoñori para el mismo programa y aseguró que el periodista tiene "una intención de mala leche".

"En mi familia es Viciconte. Y acá lo que yo discuto es la intención de quien lo dice. Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz. Además, me dice ‘Vichiconte’", descargó la participante del reality de Telefe en diálogo con Intrusos. "Cuando hay una intención de mala leche, y más que no lo conozco y que no comparto, hacerse el gracioso con algo que yo no le di lugar me parece que no corresponde, y más siendo compañeros de canal”, leyó Maite Peñoñori del intercambio que mantuvo con Mica Viciconte. Frente a este creciente escándalo, el canal de la familia intervino con una contundente advertencia para Robertito Funes Ugarte.

Daniel Ambrosino comunicó el supuesto mensaje que Telefe le dio al comunicador para atenuar los efectos de este enfrentamiento. "Desde la producción le pedimos a Robertito que no alimente un enfrentamiento con Micaela", leyó en panelista en referencia al comunicado oficial que le llegó por parte del canal.

Por otro lado, también se conoció que Funes Ugarte no asistió a un evento organizado por Nicole Neumann luego de confirmar su asistencia, ya que el comunicado de Telefe influenció en este aspecto. Incluso, varios medios aseguraron que Mica Viciconte estaba enfrentada a Funes Ugarte desde hace tiempo y se debía a su amistad con la famosa modelo y ex pareja de Fabián Cubero.

Mica Viciconte amenazó a Robertito y a la producción de su programa

El enojo de Mica Viciconte no quedó en un simple descargo en las redes. La mediática amenazó a Telefe con una determinada decisión en caso de la actitud del periodista no cambie.

Cada domingo, luego de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, el participante que se despidió del reality brinda una entrevista con Robertito Funes Ugarte en el programa ViajeChef. Pero, en el contexto de la pelea, Viciconte amenazó con no formar parte del formato en caso de quedar eliminada.

"Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar la nota. Yo no le falté el respeto, no me burlé de él, como hizo con varias personas del medio", aseguró a Intrusos.