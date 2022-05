Fuerte advertencia de Luis Ventura a Jorge Rial: "Que no siga tirando del piolín"

El periodista fue contundente en su descargo sobre su actual relación con su excompañero de Intrusos. Luis Ventura se mostró enojado con Jorge Rial por sus dichos sobre los Martín Fierro.

Luis Ventura apuntó contra Jorge Rial al referirse a su actual vínculo con su excompañero de Intrusos. El conductor de televisión se expresó sobre su hartazgo ante algunas actitudes que Rial ha tenido en el último tiempo para con él, más de seis años después de su histórica guerra mediática.

El periodista estuvo como invitado en LAM y Andrea Taboada le hizo saber cuán querido es en América TV tras consultarle si cree que Rial es igual de admirado por sus colegas. "No me importa, es un tema de él. ¿Vos le ves muchos amigos acá adentro? ¡Andá y preguntá! Andá en el corte y preguntá '¿vos lo querés a Rial?'", respondió tajante el presentador de Secretos Verdaderos.

Ventura enunció que no lo define cuánto la gente del medio lo quiera a Rial y aclaró que tiene muchos amigos a los que muy poca gente quiere. Y agregó: "A Rial me lo banqué y me lo sigo bancando. Pero que no siga tirando del piolín". El periodista aseguró que su enojo con su excompañero se relaciona con las declaraciones que éste ha tenido para con los Martín Fierro desde su asunción como presiente de APTRA. "Dice desde la ignorancia total que Polémica en el bar ganó porque yo lo voté. Yo ese rubro lo taché. Habla de la ignorancia, porque un voto no define 99 votos", concluyó de manera contundente el panelista de A la Tarde.

El enojo de Luis Ventura tras un imprevisto en los Martín Fierro

El periodista se expresó en el ciclo Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri, sobre cómo se sintió después de ver que Dieguito Fernando no subió al escenario de los Martín Fierro tras el homenaje a Diego Maradona. "En algún lugar me incomodó. Le agradezco a Verónica Ojeda y Mario Baudry que bancaron la parada. Estaban en la última mesa del salón", comenzó su descargo el periodista que preside", enunció Ventura. Y agregó: "Que Dieguito Fernando se haya emocionado y parado en la silla y abriese sus brazos en la misma imagen de Maradona festejando el gol contra los ingleses, a mí me emocionó".

El conductor de TV continuó en alusión a que la idea original era que los familiares de Maradona subieran al escenario tras el homenaje y lanzó un dardo hacia Telefe por una decisión de último momento: "Debe ser una cuestión de tiempos de transmisión. Puede ser que frente a la posible polémica ante una situación familiar que se conoce, se trató de evitar el problema".