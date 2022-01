Fuerte advertencia a la novia de Benjamín Vicuña: "Que salga de ahí"

Una panelista de TV fulminó al actor chileno por las actitudes que toma en sus relaciones amorosas.

La periodista Débora D'Amato se pronunció sobre la nueva relación de Benjamín Vicuña con la modelo Eli Sulichin y lanzó una fuerte advertencia a la joven. La comunicadora se basó en el historial del chileno en sus relaciones amorosas pasadas para emitir un contundente comentario sobre lo que ella haría si estuviera en el lugar de Sulichin.

La abogada Ana Rosenfeld, quien conoce desde pequeña a la pareja de Vicuña, ya que es íntima amiga de su madre, se expresó sobre el reciente noviazgo desde un móvil del ciclo A la Tarde, donde D'Amato trabaja como panelista. "A Eli la conozco desde que nació. Les puede decir que es una familia maravillosa y ella es una mujer divina", enunció la letrada.

"Yo no me animo todavía a hablar de amor. Que lo diga yo, que soy una tercera, me parece mal", continuó Rosenfeld sobre su poco entusiasmo por hablar de manera pública sobre la relación del actor chileno y su allegada. Aunque, al instante, agregó: "Eso lo tienen que decir los personajes. ¿Si le veo futuro a esa relación? Mirá, Eli es un amor de persona y es una chica divina".

D'Amato no soportó más el hecho de aguantarse lo que tenía para decir y lo largó sin tapujos: "Entonces que salga de ahí, Ana, porque Vicuña es un rompe corazones. Si la querés, que salga de ahí porque le va a romper el corazón". No contenta con lo dicho, la periodista continuó sobre los crueles manejos que Vicuña tendría en sus relaciones de pareja: "Es terrible Vicuña. Buscale un novio que la quiera y que no la haga sufrir. Cuidala".

La cercana relación de Ana Rosenfeld con la familia de Eli Sulichin

"Soy amiga de la mamá y el papá de toda la vida. Hemos viajado a Punta del Este, a Europa, a Estados Unidos", comentó la abogada que enviudó hace algunos meses, sobre la entrañable amistad que tiene con toda la familia de la pareja de Benjamín Vicuña. "Nuestra relación es amorosa, hablamos tres veces por día".

Además, la cercanía de Rosenfeld con Eli también se debe a sus hijas, quienes tienen una relación de confianza con la modelo: "Es la mejor amiga de mis hijas, sobre todo de Stefi, que vive en Estados Unidos. Eli viaja tres días por trabajo y dos se los dedica a ella. Es como si fuera otra hija mía, me llama ‘reina madre’".