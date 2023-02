Fuerte acusación de Julieta Poggio a su novio en Gran Hermano: "Horrible"

La actriz recordó cómo fue su primer beso con su novio. Julieta Poggio sorprendió a sus compañeras de Gran Hermano.

Julieta Poggio causó sorpresa por una acotación que hizo sobre su primer beso con su novio. La participante de Gran Hermano cuestionó una actitud que el joven tuvo con ella en una fiesta de la que ella poco se acuerda por su estado de ebriedad en ese momento.

“Me lo chapé y ni me acordaba. O sea,al otro día que pasó todo mis amigas me dijeron que me lo había comido y yo dije ‘qué’. Y bueno, nada, chapamos. Yo re en pedo, ni me acuerdo cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo”, comentó la joven de 21 años que trabaja como profesora de danzas.

Julieta contó que ese beso con su actual novio se dio mucho tiempo antes de que se pusieran en pareja. “Yo dije ‘este pibe es un pelotudo de mierda’. ¿No se dio cuenta que estaba re en pedo para chapar? Estaba re enojada con él. No lo quería ni ver. No seguimos hablando, quedó en un chape que ni me acordaba, horrible. Fue un chape de borracha, horrible. Pero igual yo no lo cuento a ese como nuestro primer beso”, agregó Poggio en diálogo con Camila mientras se maquillaban en la habitación de las mujeres de Gran Hermano.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano y qué dicen las encuestas

Camila Lattanzio, Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar son los cuatro participantes nominados que podrían irse en la gala de eliminación del 19 de febrero en Gran Hermano. A pesar de que las redes sociales no son el medio oficial para votar en GH, marcan una tendencia y en esta ocasión todo indicaría que se va Camila.