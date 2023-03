Fraude en Gran Hermano: Julieta Poggio podría ser sancionada y expulsada

Filtran un video que incrimina Julieta Poggio: la razón por la que podría ser sancionada y expulsada pronto.

Julieta Poggio podría ser sancionada muy pronto en Gran Hermano (Telefe) por haber atentado contra la regla más importante del reality: que los participantes no pueden recibir ninguna información sobre el exterior, especialmente sobre el juego.

La bailarina, al igual que el resto de los participantes, recibió la visita de sus familiares y su novio en el SUM de la casa. En un momento, su mamá, Patricia Destefani, se acercó para decirle algo en voz baja. Rápidamente, los televidentes notaron que le había dicho algo muy importante y las redes sociales estallaron.

Más tarde, Julieta les contó a Nacho Castañares y Marcos Ginocchio que su madre la había retado por sus dichos sobre su perra Mía, que generaron un enorme repudio entre los televidentes. "La familia de Julieta Poggio se cansó de pasar información del afuera. Acá Julieta cuenta que le dijeron que estuvo mal en hablar de su perrita Mía", publicó una usuaria de Twitter, junto con el clip del momento.

En aquel video, se puede ver a Poggio en la habitación contándoles a sus compañeros: "Mi mamá me hizo una cara como diciendo 'sos una pelotuda'". "¿De qué están hablando?", preguntó "El Primo". "De la perra. Que la madre le hizo una cara porque era una pelotuda por hablar de la perra", le explicó Nacho.

"¡Basta! Basta con la perra", lo calló Julieta, con miedo a ser escuchada. "Pobre Mía. Imaginate vos, estar once años con una persona y que te diga que no te quiere", agregó Castañares. "Shh, Nacho. Yo ya expliqué cómo era el tema. No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con mis otros perros", agregó la bailarina. Miles de usuarios de las redes manifestaron su bronca, tanto hacia la joven como hacia la producción, y pidieron su pronta sanción.

Los requisitos de Julieta Poggio para intimar con su novio en Gran Hermano

Un día antes de su encuentro con su novio Lucca Bardelli, Julieta había enumerado una serie de requisitos que iba a pedirle a la producción para tener intimidad con su novio. "A mí que me pongan una cama, pétalos de rosas, unas velas... Que me lo traigan en una cama de dos plazas, luces rojas, un espejo...", soltó la bailarina. "Si traen a Lucca, va a venir con tu mamá", le advirtió Nacho. "¡Y música de ambiente!", agregó la "hermanita". Más allá de sus ganas, no intimaron en aquel encuentro.

Santiago del Moro sorprendió al novio de Julieta con una pregunta al hueso: "¿Le fuiste infiel?"

Según fuertes rumores, Lucca Bardelli habría engañado a Julieta con diferentes mujeres, entre ellas, con la influencer Rocío Galera. Días atrás, Santiago del Moro aprovechó que Lucca estaba entre la tribuna y le preguntó: "Escuchá, siguen pasando las semanas y te siguen nombrando. ¿Te da celos Marcos?", en referencia a los acercamientos que el joven salteño tuvo hacia la bailarina.

"No, no, es juego", contestó Lucca. Luego, el conductor le preguntó sin tapujos: "¿Le fuiste infiel?". "No, no, son todas giladas. Yo la verdad no salí a decir mucho después porque ya era una atrás de otra y no tiene sentido", respondió Lucca. Sin embargo, miles de fanáticos del programa siguen dudando de su palabra y creen que le habría sido infiel a Julieta.