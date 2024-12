Un hombre se hizo millonario por un error del cajero automático: cómo lo logró.

Un australiano encontró una técnica para que el cajero automático le de dinero ilimitado y se volvió millonario. Muy de vez en cuando, los bancos presentan fallas en sus sistemas de seguridad que pueden tanto beneficiar como perjudicar a sus usuarios. En esta oportunidad, un hombre oriundo de Australia logró sacar una gran cantidad de dinero con un impensado truco. Su historia se viralizó y sorprendió a miles de personas en todo el mundo.

El hecho ocurrió en 2011 cuando el hombre, llamado Dan Saunders, tenía 29 años. En medio de una cena, fue al cajero automático y le salió el mensaje "saldo no disponible en este momento". Luego, se transfirió 200 dólares de su cuenta de crédito a su cuenta corriente, pero decía "transacción cancelada". A las pocas horas, descubrió un truco que le permitió sacar dinero ilimitadamente.

Ante esta situación, volvió a introducir la tarjeta e intentó sacar esos 200 dólares en efectivo, y sorprendentemente, el cajero le permitió retirar el dinero, aunque la transferencia había sido cancelada y su saldo no estaba disponible. Luego de la cena, volvió al cajero para probar si este mismo error podía volver a ocurrir: intentó hacerse otra transferencia de 200 dólares desde su cuenta de crédito a su cuenta corriente, y luego hizo lo mismo con otros 500 y 600 dólares, hasta llegar a los 2000.

Al día siguiente, llamó al banco para consultar su salto y tenía lo mismo que el día anterior, tanto en su cuenta de crédito como en la cuenta corriente, y en su cuenta de crédito no había indicios de ningún cambio. Luego de investigar, se dio cuenta de que esto ocurría porque el cajero automático se desconectaba del banco y de Internet durante la madrugada (entre la y las 3 de la mañana) permitiendo hacer transferencias y extraer dinero sin que quedaran rastros.

Así que se lanzó a investigar y descubrió que en las madrugadas el sistema del cajero automático se desconectaba tanto del banco como de internet, lo que le permitía hacer transferencias entre cuentas y extraer el dinero para que no quedara rastro de la transacción. La franja horaria clave era entre la 1 y las 3 de la mañana. Con el correr del tiempo, llegó a extraer más de 1.6 millones de dólares.

Cómo terminó la historia de Dan Saunders

Con todo el dinero que obtuvo, Dan Saunders organizó fiestas millonarias, alquiló jets privados, les financió carreras universitarias a sus amigos, entre muchas otras cosas. Cuando sus allegados le preguntaban a qué se dedicaba, mentía y decía que invertía dinero en el sector inmobiliario.

A pesar del éxito que obtuvo con su técnica, la culpa lo invadió. El banco jamás había investigado sus movimientos, pero el hombre no soportó la culpa y confesó todo, argumentando que "eran números en una pantalla". "En mi razonamiento, no le estaba robando a nadie", aseguró. "Ahora está en manos de la policía y nosotros no podemos hablar con usted. La policía le llamará, pero se ha metido en un lío muy gordo", le dijo el banco. Finalmente, la policía lo detuvo y Saunders recibió un año de prisión y 18 meses de servicios comunitarios.