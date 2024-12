¿Por qué no es aconsejable cortarle el pelo a los perros en verano y qué problemas les genera?

Cómo proteger a los perros de calor

Al igual que las personas, los perros sufren bastante la presencia de las elevadas temperaturas y esto puede generar que necesiten de un cuidado especial. Aunque hay tratos que los especialistas no aconsejan dar porque podríamos estar generando un problema en vez de darles un alivio que les permita desarrollar su vida con cierta comodidad.

Ante la llegada del verano, el comportamiento de los animales puede cambiar de manera rotunda porque algunos pierden cierta actividad y se los puede apreciar acostados o descansando de una forma que para las personas es considerada como curiosa. Sin embargo, se trata de un accionar que coincide en la búsqueda de superficies frías que les permita reducir la temperatura corporal que poseen. Algo que podría provocar una decisión incorrecta por parte de sus amos.

Cómo proteger a los perros de calor

Una de las decisiones que las personas ejecutan pensando en generar un bien para los perros es cortarle el pelo para que no tengan una capa tan pesada y así adquieran cierta frescura. "En razas y mestizos cuyo pelaje no lo necesita, es un grave error", manifestó Filosofía Animal. Además, se desprende un consejo clave de que solo es necesario realizar un corte en situaciones de higiene.

Los problemas de cortarle el pelo a los perros son varios, pero hay tres que sobresalen de gran manera: quemaduras en la piel por exposición directa al sol, mayor riesgo de sufrir un golpe de calor e irritación de la piel. Toda una serie de consecuencias que pueden demandar una visita al veterinario para que aplique los cuidados necesarios y así restablecer su salud.

Por otro lado, lo que se puede hacer para ayudar a los perros para que no sufran tanto el calor es evitar que no tengan contacto con el sol durante las 10 y 17 horas, debido a que su intensidad es severa. También hay que ofrecerles agua fresca en varios momentos y que la misma no se caliente por la presencia de los rayos solares. Un último consejo a recordar es pasarle un paño fresco en la zona del abdomen y en las axilas.

¿Cuál es la mejor hora para darle de comer a mi perro?

El proceso de alimentación de los perros es bastante especial al punto que es necesario tomar algunos conocimientos para que puedan llevar a cabo una vida saludable. En lo que respecta a los horarios de comida, los expertos dan un consejo muy particular que se encuentra vinculado con el reloj de los seres humanos.

La información aportada por VCA Hospitals permite apreciar que los perros necesitan consumir comida en un intervalo que oscila entre las 10 y 12 horas. Además, lo recomendable es que sean alimentados dos veces en el día para que su estómago no quede sobrecargado.

Un detalle particular es que la alimentación del perro debe contar con un horario fijo en el cual se coloque el plato. Hay que dejarlo que coma aquello que considera necesario y después de unos minutos se retira al recipiente. De esta manera, se está evitando que desarrolle problemas de sobrepeso.