Julieta Poggio le tiró "una indirecta" a Marcos y estallaron los memes

La participante de 21 años le dijo a "el primo" que se "la juegue más" y sus fanáticos mostraron su emoción en redes.

La idea de una relación romántica entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio de Gran Hermano cada vez ilusiona más a los seguidores del programa. Y aunque si bien nunca pasó nada entre los participante durante los tres meses de competencia, una reciente frase de la bailarina hacia el salteño volvió a aumentar la ilusión de los internautas que sacaron varios memes a la luz.

Durante la emisión del lunes 6 de febrero, la producción les propuso a los participante un "juego de roles" en donde tenían que vestirse de diferentes personajes animados y decirles de frente una virtud y un defecto a sus compañeros. En este marco, cuando llegó el turno de Julieta sorprendió al hacerle un particular pedido a "El Primo".

"Marcos lo que tiene es que es muy gracioso. Así callado como lo ves te tira esa voz divertida y te hace reír mucho. Y lo malo es que se guarda muchas cosas", empezó por decir Poggio. Luego, añadió: "Yo quiero que te la juegues". Ante esta inesperada declaración, los fanáticos enloquecieron, relacionaron a esta frase de forma romántica y reaccionaron en redes con decenas de memes.

Los mejores memes por la indirecta de Julieta a Marcos

El inesperado mensaje de Agustín para Marcos de Gran Hermano: "Ya no podés ayudarme"

A horas de la nueva gala de eliminación de Gran Hermano, Agustín Guardis le dedicó un inesperado mensaje a Marcos Ginocchio y sorprendió a todos sus seguidores. El exparticipante del reality decidió dedicar un sentido mensaje a su compañero a horas de que se defina el próximo eliminado.

Luego de haber abandonado la casa, volver en instancia de repechaje y salir del programa nuevamente el pasado domingo 29 de enero, Agustín decidió mostrarle su apoyo a Marcos con un particular mensaje en redes sociales. Precisamente, Guardis volvió a reafirmar su deseo de que gane el salteño y le mandó sus fuerzas para que la gente no lo vote en esta ocasión.

En este marco, Agustín dedicó un mensaje en Twitter inspirado en El Señor de los Anillos y en referencia al apodo de "Frodo" que le pusieron los seguidores del programa. "Tranquilo... a donde yo voy vos no podes ir, no es tu tiempo. Ya no podes ayudarme mas", empezó por escribir Guardis horas antes de que Marcos se dispute en la placa con Julieta, Nacho y Ariel.

"No tengas miedo este siempre fue mi destino. Las ultimas paginas de esta historia no las escribe Frodo, son para vos amigo mío", continuó Agustín en su mensaje. Por último, sentenció: "Te voy a estar esperando en la cima del mundo para verte ganar".