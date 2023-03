Santiago del Moro se cansó y acorraló al novio de Julieta Poggio en Gran Hermano: "Horrible"

Santiago del Moro encaró al novio de Julieta Poggio y le hizo dos preguntas muy incómodas en Gran Hermano. El picante momento que se vivió en Telefe entre el conductor y Lucca Bardelli.

En la gala de Gran Hermano del pasado miércoles 1° de marzo tuvo lugar una situación muy tensa. En uno de los cortes del programa emitido por Telefe, Santiago del Moro acorraló a Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, y le hizo algunas preguntas sumamente fuertes con un video que subió a sus redes sociales.

Consciente de que hace unos días se escucharon gritos que desencajaron a Julieta, a quien tildaron de "cornuda" debido a los supuestos chats que involucran a Lucca, Del Moro aprovechó una de las pausas publicitarias del reality para encarar al novio de la joven actriz.

A través de una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram (@santidelmoro), el conductor le hizo dos consultas que el público de GH quiere saber hace rato: si le tiene celos a Marcos Ginocchio por el vínculo que tiene con Julieta Poggio; y si realmente le fue infiel a la participante tras más de cuatro meses de distanciamiento.

Lucca Bardelli habló de su relación con Julieta Poggio tras más de cuatro meses de distancia.

El picante diálogo entre Santiago del Moro y el novio de Julieta Poggio en Gran Hermano

Santiago del Moro: "Escuchá, sigue pasando la semana y te siguen nombrando. ¿Te da celos Marcos?".

Lucca Bardelli: "No, no... la gente sintió que fue algo..., no, no...".

Santiago del Moro: "Juego, juego... ¿le fuiste infiel?".

Lucca Bardelli: "No, no... se comentaron un montón de giladas, pero nada...".

Santiago del Moro: "Está bueno que eso lo aclares".

Lucca Bardelli: "No, la verdad que yo no salí mucho a aclarar porque ya eran una atrás de la otra. No tiene sentido".

Santiago del Moro: "Le gritaron el otro día 'Julieta cornuda', cosas horribles".

Lucca Bardelli: "Eso sí me molestó".

Santiago del Moro: "¿Sabés quién fue o no?".

Lucca Bardelli: "No, no. Muchos me escriben 'mirá que le voy a gritar', pero no... no sé".

Santiago del Moro: "¿A dónde llega Juli?".

Lucca Bardelli: "Esperemos que a la final".

Camila Camarda respondió si el novio de Julieta Poggio le puso los cuernos

Camila se presentó al debate de Gran Hermano, luego de haber sido eliminada de la casa Marisa Brel, una de las panelistas, aprovechó la oportunidad para preguntarle qué tan ciertos eran esos gritos. "Los gritos son una herramienta de juego, haya sido verdad el grito o no, nos guste o no... Esto es Gran Hermano, chicos", comenzó la panelista.

Fue entonces cuando Camila dijo que le parecía "horrible" que el padre de Nacho Castañares le haya contado a Julieta que volvió a escuchar esos gritos, ya que eso desestabilizó a su hermana por completo. "Él vio cómo Ju se sintió con eso, lo vulnerables que están... Él vio lo que le duele. Se puede jugar, obvio, pero no de esa forma", opinó.

"Lo primero que te preguntó tu hermana fue: '¿Está bien (Lucca)? ¿No me está mintiendo?'", le recordó Santiago del Moro. "Sí", contestó Camila. Marisa intervino y la descolocó con una pregunta definitoria: "¿Y es verdad que la está cuerneando?". "No", se limitó a contestar la joven. Por el tono de su voz, miles de usuarios de las redes sociales opinaron que no parecía convencida y los rumores de infidelidad cobraron aún más fuerza.