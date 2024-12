Tras dejar Boca, Diego Martínez asumirá en un sorpresivo equipo

El futuro de Diego Martínez en un grande de Sudamérica tras marcharse de Boca Juniors.

Diego Martínez, que se marchó de Boca Juniors en septiembre pasado tras malos resultados, continuaría su carrera deportiva en un grande de Sudamérica. El entrenador, de gran recorrido en el Ascenso argentino, podría tener su primera experiencia internacional.

Según informaron medios periodísticos de Paraguay, el "Gigoló" está a un paso de convertirse en el DT de Cerro Porteño. Después de que la institución despidiera al español "Manolo" Jiménez por malos resultados, el gerente deportivo, Gabriel Wainer, comenzó a barajar distintas opciones y la que picó en punta fue Mauricio Pellegrino.

Sin embargo, ante las dilataciones en la respuesta del "Flaco", Wainer mantuvo reuniones con Diego Martínez en los últimos días y aceleró las negociaciones. De no surgir inconvenientes, el exentrenador de Godoy Cruz y Huracán viajaría a Asunción en los próximos días y firmaría contrato con el "Ciclón". El DT, de 46 años, tendrá la chance de disputar la Copa Libertadores 2025 con el conjunto que nunca se consagró campeón de ningún torneo internacional en su historia.

Sin embargo, Cerro Porteño es uno de los equipos más laureados de Paraguay, ya que tiene 34 títulos de Primer División. Otro de los candidatos que continúa con chances de asumir como DT es, también, otro argentino: Daniel Garnero. El exjugador de Independiente tuvo un último paso por el seleccionado paraguayo y antes por Olimpia y LIbertad, los otros clubes más importantes del país guaraní.

Los números de Diego Martínez como DT de Boca

Partidos: 45.

Victorias: 21.

Empates: 13.

Derrotas: 11.

Días en el cargo: 272.

Diego Martinez rompió el silencio sobre su salida de Boca

Las caídas consecutivas ante Racing, River y Belgrano terminaron con la era del técnico a finales de septiembre pasado, cuando comunicó su decisión de no dirigir más tras la derrota con el “Pirata”. La situación ya venía caldeada de antes, con la eliminación de la Copa Sudamericana en los octavos de final y un equipo que no encontraba una idea de juego, misma situación que vive actualmente Fernando Gago luego de cuatro partidos.

A poco más de un mes de su renuncia, el exentrenador de Boca le brindó una entrevista al periodista Juan Pablo Varsky en la que reveló uno de los problemas que tuvo que afrontar en Casa Amarilla antes de su partida. Resulta que a principios de agosto, el "Gigoló" fue noticia por un encontronazo con Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo que se había enojado por no ser incluido en una práctica que se hizo en medio de un entrenamiento.

Para ese día, el DT había ideado separar el plantel en dos grupos para un partido de práctica, pero no puso al uruguayo en ninguno de ellos, lo que provocó el enojo del defensor, que terminó por irse del entrenamiento. “No aguantaba no jugar, se le salió la cadena, no estuvo bien”, dijo Diego Martínez por el lateral de Boca, que luego volvió y pidió disculpas por el planteo, aunque eso no lo salvó de quedar fuera de las convocatorias un par de veces.

“Volvió, pidió disculpas, hablamos con el 'Chelo' Delgado y Serna, discutimos fuerte, le dije lo que yo creía”, agregó el estratega, que exigió un pedido de disculpas al resto del plantel por aquel episodio. A pesar de lo sucedido, Marcelo Saracchi volvió a jugar en el ciclo de Martínez e incluso tuvo actuaciones como titular, con actuaciones tanto buenas como algunas que no dieron la vara.

Por fuera de este suceso, el entrenador considera que parte de aquel planteo fue una consecuencia de tener un plantel grande con demasiada competencia por las posiciones. “Teníamos tres número 3 de mucho nivel: Frank Fabra, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi. Es difícil esa gestión y empezás a buscar cómo llevas adelante un proceso de trabajo para que todos estén lo más cerca posible a la hora de jugar”, reflexionó el estratega, quien hubiese preferido tener un plantel corto que posibiliten el crecimiento individual.