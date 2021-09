Florencia Peña le respondió a Marcelo Mazzarello tras sus acusaciones

El actor utilizó sus redes sociales para publicar que su colega lo había hecho echar de una película. Segura de sus actos, Florencia Peña no dudó en dar la cara ante los medios.

Florencia Peña dio la cara e hizo frente a las acusaciones de su colega, Marcelo Mazzarello, quien aseguró que la actriz hizo que lo echaran de una película. Sin prueba alguna, el actor arremetió contra la figura de Telefe, después de haber sido parte de la operación política machista que sufrió Peña en las redes sociales.

“¡El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, expresó Mazzarello en Twitter, red social donde saca a relucir su faceta más anti cuarentena y antivacunas.

Por su parte, la actriz se refirió a las acusaciones en A la Tarde y lanzó: “Yo voy a hacer una película muy grande que se llama Más respeto que soy tu madre. Cuando pasó todo lo de la operación del presidente, de Olivos, bla –yo te digo lo que sé- él salió a hablar en contra mío en varios lugares entonces a la producción se le prendió la alarma”.

“Esto es lo que me cuenta la producción: lo querían elegir a él, él tenía que hacer de mi marido. Entonces ellos me preguntan qué quiero hacer. Entonces yo les digo ‘miren, chicos, yo no soy la que lo voy a decidir –es la primera vez que trabajo con Pampa Films, además-, dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos’”, continuó la protagonista de La Panelista y cerró: “Yo no soy la que persigo, yo no me senté en los canales a hablar mal de ningún compañero, nunca. Y si tengo algún problema con un compañero, lo charlo. Yo hubiera esperado que él me llame. No quiso hacerlo. Le voy a mandar una carta documento”.

Florencia Peña, segura de sí misma ante esta situación

En medio de su descargo, Florencia Peña se refirió a cuán claro tiene quién es como persona. “Yo con Marcelo trabajé muy bien. Yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por ideología, no echo gente, llevo 40 años haciendo lo que hago”, dijo y siguió: “Me respalda quién soy y cómo soy. Busquen un archivo mío yo atacando a un compañero, es algo que no lo haría”.

“Yo soy una actriz que hace muchos años trabajo pero tengo determinadas características que tienen que ver con la gente que ha trabajado conmigo y saben cómo soy. Yo soy una mina que no me cago en el laburo de nadie, jamás”, sentenció.