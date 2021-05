Flor Vigna destrozó a Yanina Latorre por su salida de Masterchef: "Fuiste malvada"

La joven actriz cruzó a la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM): "Dijiste que me habían echado, pero no fue así", agregó.

Una vez más, Los Ángeles de la Mañana (LAM) "se picó" y ahora tuvo como protagonistas a Florencia Vigna y a Yanina Latorre. Es que, en pleno programa, la actriz de 26 años destrozó a la panelista con relación a su salida prematura de Masterchef Celebrity: "Fuiste malvada, dijiste que me habían echado pero no fue así", le recriminó.

"Ahí fue malvada, pobre, aunque ella siempre es muy copada conmigo", agregó a modo de consuelo la bicampeona del Bailando por un sueño. Por su parte, la expareja de "Gambetita" respondió que “lo sigo sosteniendo. No fue de malvada, la fuente que me lo dijo es grosa, tengo pruebas de lo que digo”.

Sin embargo, la ex Combate no se quedó callada y retrucó con que "es posible que tu informante se haya equivocado". No obstante, la "Angelita" insistió con que “no lo inventé, te desvincularon porque te fuiste de vacaciones a Brasil con 'Nico' (Occhiato, su entonces novio) y no estuviste presente en las redes durante la final”, con respecto al rol que ocupaba Vigna en el reality de cocina, que actualmente le pertenece a Federico Bal.

Por qué "Flor" Vigna se fue de MasterChef Celebrity

Según aseveró ella misma, al certamen "le fue tan bien que se estiró, mi contrato se terminaba antes incluso, y ellos fueron un amor. Lo extendí y hasta seguí trabajando durante mis vacaciones”, indicó la participante de La Academia de Showmatch, por El Trece.

“Ellos fueron súper agradecidos desde la palabra y las oportunidades", profundizó. Y aclaró que "lo que me empezó a pasar, en esta especie de alma hippie que tengo, es que al estar todo el tiempo en un estudio no me siento tan apasionada como componiendo, ensayando, cantando o practicando piano. Me la jugué y me animé a hacer lo que íbamos a hacer”, detalló la artista sobre su salida de Telefe y el nuevo proyecto musical en marcha.

Florencia Vigna en la TV argentina

Nacida el 11 de junio de 1994 en Floresta, Ciudad de Buenos Aires, también es bailarina, modelo, conductora y presentadora. Debutó en la pantalla chica en Combate (El Nueve) en 2014 y resultó finalista. Más tarde, participó hasta la sexta edición, inclusive, del ciclo en el que fue tres veces campeona.

Ya a partir de 2016 se destacó en el Bailando (ganadora en dos ocasiones), ESPN redes, Quiero vivir a tu lado, Tenemos wifi, Simona, Un sol para los chicos, Mi hermano es un clon, El Host: amor sin reserva y Súper Bailando.