Flor Peña se quebró al escuchar a Fernán Mirás: "Es tremendo"

Flor Peña se emocionó con el relato de Fernán Mirás sobre su experiencia cercana a la muerte de octubre pasado, cuando sufrió un aneurisma.

Flor Peña recibió en Flor de equipo a Fernán Mirás, quien emocionó a la conductora con su relato sobre cómo se salvó de la muerte tras sufrir un aneurisma en octubre del año pasado. "Me pongo en tu lugar y es tremendo", aseguró la actriz al escuchar la conmovedora historia de su colega. Además, el actor ya regresó a la actuación e indicó que no le quedaron secuelas tras el aneurisma.

En octubre pasado, y cuando le quedaba una semana de funciones de Art, la obra teatral que comparte con Pablo Echarri y Mike Amigorena, Fernán Mirás debió vivir una experiencia cercana a la muerte. Es que en un determinado momento comenzó a sentir un fuerte dolor en su cabeza que lo preocupó. "Me agarró un dolor de cabeza muy fuerte y dije ‘esto es raro’. Nunca me dolió tanto la cabeza", le contó el actor a Flor Peña en su visita a Flor de equipo del jueves.

"Llamé a mí médico, no me quise tomar nada porque me parecía raro, me llevaron en ambulancia y me operaron", siguió relatando Fernán Mirás, que también aseguró haberse pegado "el cagazo" de su vida. Ante la evidente emoción tanto del actor como de Flor Peña, Mirás bromeó al contar que no tuvo miedo a morir, porque para él la muerte "es un rumor": "No nos morimos. Sé que los demás se mueren pero yo no".

De todos modos, cuando llegó el momento de operarse, reconoció que sí tuvo miedo: "Cuando me estaban por operar me cagué en las patas y dije 'es ahora o nunca'. Era como tirar los dados. Estaba lúcido". En ese sentido y profundamente emocionado, el actor reveló que le envió un mensaje de WhatsApp a sus hijos para que leyeran en caso de que no sobreviviera a la intervención. "No llorés boluda, te va a hacer mal", le pidió Mirás a Flor Peña cuando vio lo angustiada que estaba la conductora con su relato.

"No sé si pensé que era o no mi momento. Yo sentí que no había mucho para hacer. Estás en manos de los médicos, no llores loca, pasemos a otro tema", concluyó el actor, buscando cambiar el tópico y el aire que se respiraba en el estudio de Telefe. La conmovedora respuesta de Flor Peña fue igual de potente: "Me pongo en tu lugar y es tremendo".

Flor Peña anunció su retiro de Telefe: los motivos

Recientemente, Peña había anunciado públicamente que se iba a retirar de Flor de Equipo el próximo 1 de febrero, fecha que finalmente también se pospuso. El motivo principal de su decisión fue la falta de tiempos, especialmente porque quiere dedicarle todas sus energías a su carrera de actriz. “Estoy muerta y estoy muy cansada. Cuando yo firmé este contrato, sabía que la conducción a la mañana iba a tener fecha de vencimiento, Básicamente porque yo necesito actuar. Amo mi programa. No solamente lo amo, sino que tengo una gran relación con mis compañeros, pero tengo un proyecto de teatro muy grande para dentro de poquito”, contó en diálogo con Intrusos.

En aquel entonces, había resaltado que no estaba durmiendo casi nada y que encima estaba “sin vacaciones”. “No tengo tiempo para ver a mis hijos, no tengo tiempo para ir a tomar un café con una amiga, no tengo tiempo para hacer nada. Por ahora, lo único que quiero es colgar los botines, irme a descansar y seguir con el año”, cerró.