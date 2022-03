Flor Peña se fue de Telefe en muy malos términos: qué fue lo que pasó

Revelan las tensiones que hubo entre Flor Peña y Telefe tras su renuncia repentina de Flor de Equipo.

Flor Peña decidió abandonar su programa en Telefe, Flor de Equipo, antes de la fecha de finalización que tenía pactada en su contrato. Según lo que trascendió, terminó en tan malos términos con el canal que optó por irse con Grupo América para conducir un nuevo programa allí. Sin embargo, deberá adecuarse a algunas impuestas por la productora Jotax, de América, que podrían no gustarle del todo.

"Florencia Peña se suma a la programación de América. La actriz ya se encuentra trabajando en un nuevo programa que en breve llegará al Prime Time de nuestra pantalla", informó América mediante un comunicado oficial en sus redes sociales junto a fotos suyas firmando el contrato con una gran sonrisa en su rostro. De acuerdo con Diario Crónica, Telefe se molestó mucho con su renuncia repentina.

Al canal no solo le habría molestado que Peña se retirara antes de terminar su contrato, sino también que se fue con la excusa de que conducir un programa diario conllevaba mucho cansancio mientras después se terminó pasando a América para conducir otro. Aunque todavía no se dio información sobre este nuevo programa, se sabe que irá después de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el show conducido por Ángel de Brito. Crónica también informó que Jotax le impondrá varias normas a Flor Peña sobre el formato de su nuevo programa ya que buscan un éxito a la altura de Los Mammones, el programa conducido por Jey Mammón. Sea lo que sea que tengan en mente, la exconductora de Flor de Equipo ya no podrá dar un paso atrás en caso de no estar conforme.

Las palabras de Flor Peña tras su salida de Flor de Equipo

En su discurso de despedida, Peña explicó que tomó la decisión de irse por motivos personales. “Esta decisión de este programa es una decisión que tomé porque yo siento que cuando tengo algo para dar me quedo, y cuando ya siento que lo que tenía para dar lo di y no hay más, necesito irme porque es algo físico que me pasa, no lo puedo evitar. Necesito moverme de ahí”, expresó.

Asimismo, se mostró muy agradecida por todo el aprendizaje que obtuvo: “Yo fui muy feliz haciendo este programa y además aprendí mucho. Yo llegué siendo una actriz que podía conducir, y yo siento que me voy conductora”. En este sentido, también explicó que está “muy acostumbrada a cambiar de equipos, a cambiar de grupos” y a encariñarme y desencariñarme de sus colegas ya que es una profesión muy cambiante.

En su cuenta de Instagram, la conductora expresó: “Hoy empieza algo nuevo. Como tantas veces a lo largo de mi vida, fui dejando experiencias atrás para dar paso a otras. Nunca supe quedarme mucho tiempo en un lugar. Siempre necesité encontrar nuevos desafíos. Seguir mi intuición. Explorar. Avanzar. Superar mi marca. Así soy. Y en este momento estoy exactamente donde tengo ganas de estar. Gracias América por este hermoso recibimiento. Muy feliz de ser parte”.