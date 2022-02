Flor Peña aniquiló a Fabián Gianola en vivo: "Exceden los límites"

En medio de la oleada de denuncias hacia el actor, la famosa conductora rompió el silencio y lanzó una tajante opinión sobre el tema.

Frente a la gran oleada de denuncias que surgieron en los últimos meses hacia Fabián Gianola, cada vez son más las mujeres que se animan a develar los abusos sufridos por parte del actor. En este marco, Florencia Peña decidió hablar públicamente sobre la situación y apuntar fuertemente contra el acusado.

Todo sucedió en el marco de Intrusos, donde la famosa actriz comenzó a hablar sobre el tema y asegurar que "está pasando lo que tenía que suceder". Luego, Peña aprovechó los últimos días que le quedan al aire por Telefe y amplió el tema, mostrándose sumamente comprensiva con las mujeres que habían sufrido abusos por parte de Gianola. "Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos", comenzó por analizar en Flor de Equipo.

"La verdad es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi. Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo", continuó Flor y luego comparó la situación con el caso de Pablo Rago, en donde aseguró que todos "salieron a bancarlo porque lo conocen y saben cómo es Pablo. Pero no así con Gianola". "Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites", añadió la actriz.

Más allá de su indignación por el tema, Flor Peña aseguró que tiene una gran confianza en lo que fuera a determinar la Justicia. "Iba a suceder. Por suerte está sucediendo. Confío en la Justicia, es un momento muy importante para las mujeres de salir a hablar cosas que se han callado durante muchos años", aseguró sobre el tema muy tajante hacia su colega, Fabián Gianola.

Caso Gianola: renuncias y abandono

Justo cuando empezaban a sumarse más denuncias al caso de Fabián Gianola, el actor sufrió una fuerte baja en su situación, ya que sus dos abogadas decidieron renunciar a la causa. "Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", habría dicho una de las letradas sobre el caso.

Luego en Intrusos, Daniel Ambrosino, contó algunos detalles sobre los dichos de Gianola en su círculo íntimo, a quienes les pediría "que no le dejen solo" ya que "era el momento en que más los necesitaba". Además, el actor estaría bajo tratamiento psicológico, ya que se encontraría "muy mal físicamente".