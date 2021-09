Flor de la V reveló internas entre Cubero y Mica Viciconte

La actriz se refirió al conflicto de Nicole Neumann con su ex pareja. Flor de la V hizo alusión al rol de MIca Viciconte en su descargo.

Florencia de la V se expresó sobre el conflicto de Mica Viciconte y Fabián Cubero con Nicole Neumann, que data de años. La diva apuntó contra la deportista y la cuestionó por algunas actitudes que no contribuirían a una buena dinámica familiar entre la modelo, el futbolista y sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana.

“Yo creo que Cubero está con una compañero que no sé si quiere poner paños fríos en todo esto. No la veo conciliadora a Mica en esta situación de, claramente, dos personas que están disgustadas”, sostuvo de la V en A la Tarde, ciclo donde se desempeña como panelista. Y agregó: “Lo qué pasa es que hay criaturas en el medio y también tiene que ver con eso. Puede haber audios, diferentes cosas…pero cuando hay criaturas en el medio me parece que los adultos deberían ser mucho más adultos”.

Florencia de la V se habría mostrado del lado de Nicole Neumann en esta disputa, según sus declaraciones, en las que hizo alusión a que la aparición de Viciconte habría traído más problemas a la relación de la celebridad y su ex.

Fuerte descargo de Flor de la V sobre los roles de género

En sus redes sociales, Flor de la V se expresó sobre un problema que tuvo con sus implantes mamarios y lanzó una reflexión al respecto. “Hace unos días llamaron de mi prepaga para decirme que tenía pendiente un estudio mamográfico. Algo que me sorprendió, pero lo agradezco, porque con todo el trabajo que tengo quizás no lo hubiera hecho este año. Al realizarme el examen descubrieron que tengo fisuradas las dos prótesis y una parte del contenido migró a las axilas. Cuando me lo informaron, me asusté mucho; no les voy a mentir”, comenzó.

“Increíblemente, hace unos meses había visitado a mi cirujano plástico para hacerle una consulta sobre mis lolas y el deseo de quitármelas. Hace un tiempo que estoy pensando mucho en el tema y sobre todo, replanteándome la cuestión en relación con la femineidad. ¿Tener tetas te hace más mujer? ¿Unas grandes lolas te aseguran la femineidad?”, siguió la conductora de TV y remató, en alusión a los mandatos estéticos impuestos por la sociedad: “Así todas lidiamos a diario con las inseguridades, las voces externas y los mensajes constantes en revistas y medios de comunicación nos presentan modelos que solo representan a un bajo porcentaje de la totalidad”.