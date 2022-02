Flor de la V liquidó a Ivana Nadal en vivo: "A ésta"

Flor de la V se calentó en vivo y le dijo de todo a Ivana Nadal. Intrusos en el Espectáculo, el programa donde ocurrió este suceso.

Flor de la V transita un buen momento al frente de Intrusos en el Espectáculo tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. No sólo conduce un programa histórico de América TV, sino que también se expresa y expone sus opiniones respecto a los protagonistas que se mencionan en el estudio. Así ocurrió con Ivana Nadal, a la que le dedicó un duro descargo.

Anunciando que Ivana Nadal quiere irse del país y vende diferentes bienes para solventar sus gastos, Flor de la V no pudo soportar su molestia y exclamó: "Me encantaría tener la visa talento para ver qué puso... Me parece un poco caro todo lo que puso a la venta, muy marginal. Todo es polémico arranco que vende PlayMovil a 10 lucas que nu muerta pago. Es todo muy marginal lo que ofrece".

"Aparte, el mal gusto... Para mi lo peor es el mal gusto. Ni loca junto plata para que Ivana se vaya del país. Prefiero darle plata a Los piletones, el comedor de Margarita Barrientos, antes de darle de comer a esta para que se vaya. Dáselo a tu mamá o a tu prima, hay cosas que no se venden Ivana", remató Flor de la V al observar que también está en venta una tabla de madera para cortar verduras y carnes.

Repudiables dichos de una figura de VideoMatch contra Flor de la V: "Es hombre y le gustan los hombres"

Rodolfo Samsó es uno de los humoristas que más visibilidad cobró gracias a su participación en el antiguo VideoMatch de Marcelo Tinelli. Más conocido como "Alacrán", en las últimas horas fue protagonista de repudiables dichos homofóbicos contra Flor de la V.

En diálogo con Ulises Jaitt en El Show del regreso, "Alacrán" aseguró que Flor de la V "es hombre y le gustan los hombres" y también se pronunció contra el lenguaje inclusivo. "Yo no estoy de acuerdo en decir todes o ingenieres. Me parece que se puede ser muy inclusive, muy inclusivo”, deslizó en modo irónico.

“Yo soy hombre y puedo ser un hombre que le gusten los hombres. Yo soy mujer, y me gustan las mujeres. Pero me resulta raro si yo nací hombre que ponga en el documento que soy mujer. Si nací hombre y me llamo Rodolfo y que digan que porque me siento mujer en el documento pongamos que se llama Roxana y es mujer, en realidad soy hombre y mi cuerpo es de hombre, tengo un miembro”, prosiguió "Alacrán".