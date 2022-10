Flor de la V le tiró onda a Benjamín Vicuña en vivo: "¿No te dan ganas?"

Flor de la V le tiró un fuerte palito a Benjamín Vicuña mientras estaba al aire en Intrusos (América TV), conversando con sus compañeras sobre lo seductor que consideran al actor chileno.

Todo comenzó porque Vicuña y Zaira Nara coincidieron en un evento y un movilero del programa sugirió que harían linda pareja, ya que ambos están recién separados. Esta situación habilitó una gran cantidad de comentarios sobre el atractivo físico de Vicuña y Flor de la V no desaprovechó la oportunidad.

Cuando salió el tema sobre la linda pareja que harían Zaira y Benjamín, De la V señaló que si eso llegara a suceder, las reuniones familiares serían un caos, ya que Vicuña comparte hijos tanto con "Pampita" como con "La China" Suárez. "Imaginate si con Zaira habría hijos. Ya habría toda una mezcla familiar. Aparte Benjamín no puede seguir pagando colegios. ¡Imaginate!", bromeó la conductora.

Acto seguido, Virginia Gallardo se quedó mirando una foto de Benjamín que estaba proyectada en pantalla y opinó: "Qué simpático que es". "Sí, y qué seductor...", sumó Marcela Tauro. Fue entonces cuando Flor de la V no se resistió e hizo un desopilante comentario sobre la sonrisa del actor que hizo reír a todas sus compañeras: "¿No te dan ganas de chuparle los dientes?".

La reacción Zaira Nara cuando le preguntaron si estaría en pareja con Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña se separó de Eli Sulichin, mientras Zaira Nara acaba de terminar su relación con Jakob Von Plessen. Es por esto que un movilero de Intrusos que los vio juntos en un evento le preguntó a Zaira si alguna vez se había fijado en Vicuña, a quien conoce desde hace bastante tiempo.

"¿Estás abierta para conocer a alguien o todavía no?", indagó el entrevistador. "Estoy abierta para todos mis compromisos laborales, que gracias a Dios es un año de mucho trabajo. Estoy para eso, nada más", respondió la conductora, dejando muy en claro que volver a enamorarse no es su prioridad ahora mismo.

“Recién lo vimos a Benjamín que está recién separado y solo. Podrían hacer una linda pareja”, le sugirió el movilero. Sin embargo, la hermana de Wanda Nara se mantuvo firme y contestó: "No. O sea, me parece una buena persona, lo conozco hace un montón, pero no. Lejos de estar buscando algo".