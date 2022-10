Flor de la V explotó en vivo y se sacó contra Gran Hermano: "La escoria"

La conductora de televisión apuntó contra la poca diversidad en el casting de Gran Hermano. Flor de la V señaló a la producción del reality de Telefe por los participantes que eligieron.

Flor de la V se indignó en vivo con el casting de la nueva edición de Gran Hermano por los comentarios clasistas y bifóbicos que varios de los participantes lanzaron y por la falta de diversidad de cuerpos y género que se vio. La conductora de Intrusos habló sobre la importancia de la representación en medios masivos de comunicación y se mostró enojada.

"En el mundo de la moda estamos viendo la diversidad de cuerpos que existen y lo aplican desde Valentino para abajo. Lo aplican todas las marcas de lujo. Eso marca algo que está sucediendo en el mundo", comenzó su descargo la madre de Paul e Isabella Goycochea. Y sumó: "Me sorprende que en este Gran Hermano no suceda, que eso no haya pasado. Como si fuera el primero, en lugar de avanzar".

El panelista Pablo Layus sostuvo que la juventud no estaría tan deconstruida como se tiende a creer. "No coincido. No coincido porque yo estoy acá sentada. Porque esto no hubiera pasado en otro momento. Yo me crié mirando en la televisión a Mirtha, Susana a Pinki. No había ninguna conductora que yo podía decir ‘voy a llegar a ser esa’. Yo era una travesti, una trava del conurbano y lo que me está pasando a mí en este canal tiene que ver con el futuro", soltó la exconductora de La Pelu por Telefe.

"Yo también conduje en Telefe y tuvo un programa dos años. Entonces, si estamos hablando de la sociedad, ¿vamos a poner toda la escoria? Cuántos chicos, chicas o niñes se sienten identificados conmigo en este momento. Muchísimos", añadió De la V, indignada, y aseguró que no cree que la televisión sean esas "cabezas oxidadas".

Fuerte descargo de la socióloga Flor Freijo contra Gran Hermano

"Creer que solo es un programa es un error. La Industria cultural del ocio es un dispositivo educativo, de hecho es el dispositivo por excelencia. Se absorbe de forma pasiva, entra en las venas como placebo a la realidad adversa que nos propone esta sociedad de consumo y mandatos", comienza el descargo de la socióloga en Revista Sudestada.

Freijo señala como el problema principal del casting de Gran Hermano al hecho de que 8 de las 9 mujeres que entraron representen el estereotipo de la mujer hegemónica. "En los varones vemos más diversidad, claro, perfiles profesionales, humildes, el trabajador de barrio con el que te vas a encariñar, todos goles, ganadores, algún boludo claro. Alguno. No me voy a poner densa con este tema solo les pido que hablen mucho con sus hijas e hijos sobre esto", agregó la socióloga.