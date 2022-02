Flor de la V destrozó a un compañero suyo en vivo: "No te bañaste, croto"

Flor de la V cruzó al cronista de Intrusos que se encuentra en Mar del Plata por un insólito motivo.

Flor de la V sorprendió al cronista de Intrusos al ver una insólita situación que protagonizó el periodista en Mar del Plata. "Sos un croto, Gonzalo", disparó la conductora del reconocido programa de espectáculos a Gonzalo Vázquez, quien reportaba toda la información de la temporada de La Feliz y la ceremonia de entrega de los premios Estrella de mar.

Muy cómoda con el lugar que se ganó al frente de uno de los programas más importantes de la señal, Florencia de la V ya empezó a imprimirle su propio estilo a Intrusos luego de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieran lo propio cuando se fue Jorge Rial. En ese sentido, la conductora sorprendió cuando se le plantó al aire a Gonzalo Vázquez en el momento en el que el cronista estaba dando toda la información sobre la entrega de los premios Estrella de mar.

"Gonza, tengo que decirte algo. Estoy muy enojada con vos porque no hacés quedar como el traste", comenzó diciéndole Flor a Vázquez, que no terminaba de saber qué sucedía, mientras en el piso algunos compañeros ya se reían. Fue la misma conductora la que explicó por qué estaba enojada, ya con los panelistas del ciclo estallando en carcajadas: "¡No te bañaste para ir a los premios! Fuiste con la misma camisa que tuviste todo el día. Sos un croto, Gonzalo. Vos vas en nombre nuestro, en nombre de Intrusos".

Lejos de hacerse el desentendido o desmentir a Flor de la V, Gonzalo Vázquez replicó: "Es verdad eso, Flor. Y te digo algo: anoche tampoco me bañé porque quería venir con la energía que había en ese lugar". "Estoy sucio desde ayer. Hace 24 horas que no me baño", agregó el cronista, divertido con el reproche de la conductora de Intrusos. Pese a esta última aclaración, Flor de la V reconoció que "por lo menos", ahora se había cambiado la camisa. "El calzón me lo cambié también. Me lo lavé y me lo cambié", sumó Vázquez, con una sonrisa en su rostro. Para cerrar, la conductora le pidió que fuera a pegarse un "duchazo".

Jorge Rial, muy picante con el rol de Flor de la V en Intrusos

Hace solo unos días, Jorge Rial le brindó una entrevista al portal Teleshow y no se privó de hablar de Intrusos, el programa que supo crear y conducir durante dos décadas. "Cuando quedaron Pallares y Lussich cambió el estilo: lo hicieron más liviano y de entretenimiento. Ahora está Florencia y también es lógico, porque ante un canal que ha perdido a sus figuras, miraron para adentro y me parece bien", comenzó y luego agregó que "el principal problema es parte del ambiente" y que a Flor de la V "estar al frente del programa la va a limitar bastante". "Pero Intrusos es muy resistente: logramos armar un producto que traspasa todo, al punto que cualquiera lo puede manejar y es imposible que lo choque", aseguró Jorge Rial.