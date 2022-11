Flor de la V desenmascaró a Gran Hermano y los acusó de engañar al público: "Todo mentira"

La conductora de Intrusos hizo un fuerte descargo en vivo y expuso la verdad detrás de las galas de Gran Hermano de cada noche.

El principal pilar del que se rige Gran Hermano es que "muestra la realidad de sus participantes tal cual es", por este motivo, sus concursantes deben tener el micrófono puesto en todo tiempo además de ser grabados las 24 horas del día. Sin embargo, recientemente, Flor de la V expuso que no todo lo que muestran en vivo es real y desenmascaró a la producción del reality show.

En la emisión de Intrusos posterior a la eliminación de Juan Reverdito, la conductora dio lugar al debate entre su panel e incluso hablaron de las dinámicas que se manejan dentro de la casa y entre el público. Sin embargo, en medio de las especulaciones, Flor de la V reveló una verdad desconocida detrás de la producción del reality: las personas que van a la tribuna no son verdaderos fanáticos de los participantes.

"Estoy desilusionada porque yo no sabía que los que te abrazaban eran extras", reveló de la V mientras mantenían un diálogo con Laura Ubfal y Martín Salwe. Posteriormente, añadió: "Yo pensaba que eran gente que los bancaba. ¡Pero eran todos extra! Era todo mentira. Yo no lo puedo creer".

Ante la sorpresa de sus compañeros, Flor de la V recalcó que "los que van a las tribunas son todos extras" y dejó que Salwe acotara lo que él había visto. "También se cortó. Pero una vez la Cata le decía a la Tora: 'che, a mí me saludó una mina que era mi tía, y no era mi tía'", aseguró el locutor para apoyar la declaración de la conductora de Intrusos.

Holder comunicó una decisión que nadie esperaba: "Para los que preguntan"

Tomás Holder brindó un testimonio sumamente sorpresivo. El primer participante en quedar eliminado de Gran Hermano comunicó una particular decisión que absolutamente nadie esperaba y, como consecuencia, causó un gran revuelo en las redes sociales.

Tras quedar afuera del reality de Telefe hace casi un mes, Holder reapareció en su cuenta de Instagram para expresarle a sus seguidores que dejará de estar activo en las redes. Cansado de responder por qué dejó de aparecer en los programas de TV para charlar sobre Gran Hermano, indicó: "Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo...".

Afectado por la vorágine de la farándula argentina, el fisicoculturista e influencer rosarino resaltó que es muy joven para asimilar tanta fama en poco tiempo. "No se olviden la edad que tengo, no se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantos flashes en la cara", sostuvo el hombre de 21 años.