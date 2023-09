Flavio Mendoza le soltó la mano Tinelli y dijo lo que todos piensan de él: "Cada uno hace"

Flavio Mendoza cargó con todo contra Marcelo Tinelli en medio del debut del Bailando 2023. El duro comentario del bailarín que fue jurado y participante del reality show en ediciones anteriores.

Flavio Mendoza es bailarín, coreógrafo y director artístico de 48 años que además de trabajar en su rubro, forma parte del mundo del espectáculo tras haber estado en varios programas de televisión, entre ellos, Bailando por un sueño. A pesar de haber tenido un recorrido laboral con Marcelo Tinelli, realizó un contundente descargo a través de sus redes sociales contra el conductor por una situación ocurrida en el reality show en medio del debut en América TV que despertaron todo tipo de reacciones en Twitter.

En Twitter, se armó revuelo por un hecho vivido en la emisión del viernes 8 de septiembre en el Bailando 2023 que se convirtió en tendencia. Se trata de la participación de la pequeña hija de Floppy Tesouro, la artista que supo ser participante del programa años atrás. Por su parte, Flavio Mendoza no le escapó a esto y es por eso que se expresó duramente contra el "Cabezón".

"Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en televisión. No es gracioso. Cada uno hace y cría como puede pero no me parece correcto", lanzó el bailarín. Esto se dio porque la niña tuvo un intercambio de palabras con Marcelo Tinelli que el público consideró polémico, incluído Flavio Mendoza.

En otro tuit volvió a cargar contra el conductor y gerente de programación de América TV. "Hay personas que toman que es divertido que un niño hable como un grande. A mi me parece mal. El niño es niño. Como los adultos que le dicen a los niños '¿tenes novia/novio?' Déjense de joder. Pregúntenle a qué quieren jugar, la educación pasa por los adultos y la culpa es nuestra cómo educamos", soltó. El posteo tuvo decenas de comentarios y por el momento, Tinelli no salió a responderle por ninguno de sus canales de comunicación.

Volantazo de Tinelli: cambios de programación en América TV

Marcelo Tinelli desembarcó este año como gerente artístico de América TV y rápidamente le puso su impronta al canal. La señal experimentó un destacable suba en el rating, sobre todo con el arranque del Bailando 2023, y ahora el conductor implementará cambios en la programación de los fines de semana.

Tras el inicio de ShowMatch, Polémica en Bar pasó a los fines de semana (sábado por la noche y domingo al mediodía). La decisión provocó malestar en Marcela Tinayre, pero de todas formas acató las orden. Y ahora otras figuras del canal fueron afectadas por los directivos del canal.

Se trata de Guido Záffora y Pampito, los panelistas de Intrusos tomaron vuelo propio y estarán a cargo de “Estamos okey". El ciclo de espectáculos comienza el domingo 10 de septiembre, irá a partir de las 15 y tendrá como columnistas a Cora de Barbieri, Ana Laura Román y Agustín Rey

El programa durará tres horas y es una producción independiente de Bacman, según informó Laura Ubfal. Y si bien requerirá un gran desgaste para ambos, no planean abandonar sus otros trabajos: Pampito seguirá en Mañanísima e Intrusos, al igual que Guido, que muy pronto debutará en la pista del Bailando. Además, ambos continuarán con sus proyectos radiales.