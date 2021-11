Filtran nuevos mensajes de la China Suárez a Icardi: "Yo no hablo con casados pero sos mi permitido"

Filtran mensajes que "La China" Suárez le habría mandado a Icardi y que él eliminó.

“La China” Suárez y Mauro Icardi comenzaron a hablarse a través de chats por WhastApp a espaldas de Wanda Nara y, cuando ella se enteró, se desató una polémica que sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Sin embargo, poco se supo sobre los mensajes que se intercambiaron. Ahora, se dio a conocer uno en particular que la exestrella de Casi Ángeles le mandó al futbolista del PSG.

Ángel de Brito, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) contó en el programa algunos detalles de estas charlas. Cuando saltó toda la polémica, Suárez se había defendido diciendo que fue Icardi quien se le había insinuado primero y que, además, le había dicho que estaba separado o a punto de separarse.

Ahora, estos mensajes que se filtraron indican lo contrario: que “La China” tenía muy en claro que él y Wanda todavía seguían juntos cuando decidió involucrarse. Resulta que cuando salieron a la luz los chats, Icardi había eliminado algunos. “Mauro nunca borró toda la charla que tuvo, pero la otra parte parece que sí”, explicó de Brito.

“Yo no hablo con casados pero sos mi permitido. Me duele verte con Wanda”, le habría dicho “La China” a Icardi. “Medio que se estaba enamorando, parece que era el amor de su vida”, comentó una de las panelistas y Yanina Latorre opinó: “Aparte el ‘no hablo con casados’ medio de mentirosa. Se la pasó toda la vida hablando con casados’”.

Además, de Brito adelantó que Icardi no es el único futbolista casado con el que “La China” estuvo. “Acá tengo tres nombres de jugadores. Uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”, sentenció. “Se ve que habla con varios jugadores casados y a todos les diría lo mismo”, añadió Latorre. Por el momento, no se hizo público quiénes serían estos tres futbolistas.

¿Cuántos años tiene “La China” Suárez?

La semana pasada, se armó un debate en LAM sobre la edad verdadera de “La China”. Mientras algunos afirmaban que tiene 29 años, otros opinaron que algo no cuadra con la edad que aparenta y que podría tener más. “'La China’ no parece de 29 años. Parece de treinta y pico. Con todo lo bella y hermosa que es, porque es bellísima, parece una chica mucho más grande”, opinó Latorre.

Sobre Wanda Nara, que tiene 34 años, la panelista observó lo mismo: “Parece más grande y el arreglo que se hizo en Europa no la beneficia, parece una señora. Como se viste, como se peina. Se pone tanta cosa que parece de mi edad. Antonela Roccuzzo, por ejemplo, la ves vestida con un jean blanco, como más fresca. Da más joven”.

La primera entrevista de “La China” Suárez después del Wandagate

Cuando se desató la polémica, “La China” estaba en Madrid, España, filmando una película. Cuando volvió a Argentina, evitó hablar con la prensa y no dio declaraciones. Recién la semana pasada, desde Jujuy, provincia en donde está ahora grabando una nueva película, habló con la prensa por primera vez. Sin embargo, puso una condición: que no iba a hablar sobre su vida personal ni adelantar cosas sobre el nuevo film.

“Tuve la suerte de encontrarla a ‘La China’ Suárez y que me conceda una entrevista. Hubo algunas condiciones. Cuando empezamos nuestro recorrido, fuimos hasta Humauaca porque sabíamos que iba a estar en el rodaje. Estuvimos recorriendo todo en busca de ella. Fue todo bastante en secreto, porque no quieren difundir dónde está ella”, contó Cristian Mamani, el periodista que consiguió entrevistarla.

“Se acercó y me dijo: ‘Bueno, ahora sí, si querés hacemos una nota. Pero eso sí, no me preguntes de mi vida privada porque no voy a hablar. Tampoco puedo hablar de la película. Lo único que te puedo comentar es mi estadía en Jujuy, cómo la estoy pasando y un par de cosas más’”, relató el periodista.

En la entrevista, “La China” contó que estaba muy contenta de estar en Jujuy ya que le recordaba a sus días de niñez en Salta, cuando iba a visitar a su familia. “Mi papá era de Salta y mi tío y mi familia paterna también, así que me crié escuchando folclore. Íbamos a una peña cerca de mi casa, como la que fuimos ayer, así que fue como volver a mi infancia”, relató la actriz.