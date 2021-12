Filtran detalles escalofriantes de la muerte de Rodrigo: "Un horror"

Una allegada al músico dio detalles del angustiante momento que vivió cuando ocurrió el accidente.

La excuñada de Rodrigo Bueno, Alejandra Aguirre, se expresó sobre los conflictos económicos de la familia Bueno, millonaria herencia que dejó el cantante de cuarteto. En su descargo, la ex pareja de Flavio Bueno, hermano del artista, reveló algunos detalles sobre cómo fue el momento en que la familia se enteró del fallecimiento de Rodrigo.

"Nos llamaron. Estábamos en Córdoba y nos tomamos el primer avión que conseguimos con Ulises y Beatriz", contó Romero, en alusión a cómo fueron las horas posteriores del trágico accidente de Rodrigo en su núcleo familiar. "Fue tanto el shock que ya ni me acuerdo", cerró la ex de Flavio Bueno. Como acotación a lo relatado por la joven, Karina Mazzocco, conductora del programa donde Alejandra estaba como invitada, soltó: "Un horror".

La panelista Débora D'Amato se refirió al conflicto económico que existe en la familia Bueno: "Ayer salió Chicho, el representante de Ulises Bueno, a desmentir a Alejandra, un poco acusándola de despecho, atrasa un poco esa acusación. Él habló de 350 mil dólares que ni bien falleció 'El Potro' se fueron a retirar a la cuenta del bando y que después hubo dos personas presentes: Flavio y Alejandra. A ese dinero lo sacan de la cuenta, abren otra y, según la propia Alejandra, llevaron a Betty Olave, quien contó peso por peso".

Impactante revelación sobre los hermanos de Rodrigo Bueno

La madre de Patricia Pacheco, Silvia, estuvo como invitada en A la Tarde y dio a conocer un dato sobre Flavio y Ulises Bueno que dejó a todos los presentes atónitos: "Recién dijiste como que ni Flavio ni Ulises (otro hermano de 'El Potro') no eran de apellido Bueno", expresó Débora D'Amato y Silvia respondió: "Hagan estudios genéticos y se van a dar cuenta de que no miento. No son Bueno de apellido. Tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien que les dio el apellido, que fue Vichín Bueno (padre de Rodrigo)". Más tarde, uno de los periodistas del panel dejó en claro que en los papeles sí figuran como hermanos, ya que fueron aceptados como hijos por el padre del cantante cordobés.

"Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Me duele ver cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro. Si es por plata, ya se la gastaron hace 21 años. La gastaron y la van a seguir gastando. No tiene vuelta atrás esto. No existe esa plata para reclamarla y no me interesa", había enunciado días atrás Patricia Pacheco.