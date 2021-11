Filtran detalles de la escandalosa pelea entre La China Suárez y Nacho Viale: "Se pudrió todo"

Cómo fue el día en que 'La China' Suárez y Nacho Viale se separaron, mientras pasaban las fiestas en Punta del Este.

‘La China’ Suárez sigue siendo el foco de atención desde el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. En medio de la polémica, la conductora Marcela Tinayre, que conoció a Suárez diez años atrás, cuando ella estaba en pareja con su hijo Nacho Viale, contó frente al público una anécdota que dio una pauta de cómo era el vínculo entre ambos y por qué lo terminaron.

Suárez y Viale salieron desde 2010 hasta 2012. En una oportunidad, ella había ido a pasar las fiestas en una casa que Marcela tenía en Punta del Este. “Él conoce a ‘La China’ en 2010, se ponen de novios, todo bárbaro, y en agosto de 2011 tienen una crisis pero deciden remarla y se van a Miami a pasar Navidad con Nico Vázquez y Gimena Accardi y después pasaron Año Nuevo en Uruguay”, contó Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

“El día del cumpleaños de Nacho Viale se pudrió todo, discutieron fuerte. A tal punto de que ella se quiso ir a dormir y él le dijo: ‘Es mi cumpleaños, yo voy a seguir festejando’. Ella se fue del cumpleaños y él siguió festejando. Al otro día, ella agarró las valijas y se fue de Punta del Este”, continuó la panelista.

“Ella se vuelve y él se queda en Uruguay. En el medio, ella le dice: ‘¿Cuándo pensás viajar para hablar?’ y él le dice: ‘Yo no voy a ir, estoy de vacaciones’. Ahí se da por terminada la charla. Antes de que él vuelva, ella finalmente viaja un fin de semana, charlan y es ahí cuando deciden dar por terminada la relación”, detalló.

Según Pía, el rumor de que ‘La China’ le había sido infiel a Viale con Nicolás Cabré es falso. “Él no salió nunca a hablar públicamente y no se sabía nada, y ahí es cuando aparece en escena que le había metido los cuernos con Cabré”, señaló. Yanina Latorre la interrumpió y opinó: “Se desenamoró rapidísimo ella. Cortó hoy y mañana ya estaba de novia con Cabré. Para mí el romance inició antes”.

La anécdota de Marcela Tinayre sobre ‘La China’ Suárez

Tinayre conversó en Intrusos y recordó el día en que Suárez había ido a su casa a vacacionar. “Yo la conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles. Estaba en mi casa de Uruguay y había algo que me llamaba la atención: que todos los días era ‘porque fulano, porque sultano’”, comenzó.

“Entonces un día le dije: ‘Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó. Resolvelo con alguien, pero toda mi casa no va a estar pendiente de esto’. Yo te voy a decir la verdad... me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca le presté mucha atención”, cerró.