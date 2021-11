Filtran adelanto de la entrevista de La China Suárez con Fantino: "Te invito a que me conozcas sin intermediarios"

Ya está disponible el adelanto de la entrevista de "La China" Suárez con Alejandro Fantino, que se podrá ver a través de Star+.

“La China” Suárez sigue pagando las consecuencias del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde que se desató la polémica, su imagen pública se deterioró bastante y próximamente contará su versión de los hechos en una entrevista con Alejandro Fantino, que se transmitirá el lunes 29 de noviembre a las 21:30 horas por Star+. Ahora, se publicó un pequeño adelanto.

En el trailer, que dura apenas 15 segundos, la exestrella de Casi Ángeles aparece en un estudio de televisión, casi a cara lavada y vestida con un jean y una remera, mientras mira a la cámara diciendo unas palabras para animar a la audiencia a escuchar su perspectiva de la situación, de la que apenas habló una sola vez en un posteo de Instagram.

“Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona. Por Star+”, dice Suárez en el adelanto. En su perfil de Instagram, compartió el adelanto y escribió: “Gracias Star+ por invitarme a inaugurar esta nueva serie de Especiales Star+. En Primera Persona. Los espero este lunes a las 21.30”.

Entre los comentarios, algunos usuarios le escribieron cosas como “Espero que arruines a Icardi”, “No te dejes ganar, China” y “La China contraataca. Viene recargable”. Por otro lado, otros reflexionaron sobre la forma en que Icardi salió ileso de la polémica mientras Wanda y ella son las que más se vieron forzadas a dar explicaciones.

“¿Y cuándo ese tipo da la cara? Porque veo solo dos mujeres defendiéndose. ¿Y él, cuándo?”, se preguntó una usuaria, mientras otra hizo una observación sobre la cantidad de dinero que ambas están generando con esto: “La China” con esta nueva entrevista y Wanda con su aparición en el programa de Susana Giménez, que fue producida por Paramount Pictures. “Qué genias ambas, cómo lucran con esto”, escribió la internauta.

El contra ataque de “La China” Suárez a Wanda Nara en la Justicia

Justo el día en que se estrenó la entrevista de Susana con Wanda e Icardi desde París, se dio a conocer que Suárez está preparando su defensa en la Justicia por cosas que sabía que se iban a filtrar sobre ella en la entrevista.

“A las 21:05, en el momento en donde se ve la nota de Wanda Nara con Susana Giménez, ‘La China’ Suárez va a mandar carta a documento a Wanda Nara. Es el contra ataque judicial de ‘La China’ Suárez, porque ya se filtraron cosas que han pasado en esa nota. Guarda con el contra ataque de ‘La China’ Suárez por las cosas que se muestren ahí sin mostrar pruebas”, adelantaron en Polémica en el Bar.