Figura de Telefé destrozó a Milei más allá de las elecciones: "Es insólito"

Gustavo Garzón, actor de extensa trayectoria y que supo conformar el elenco de importantes series y películas, disparó con munición gruesa contra Javier Milei. En una visita a Radio 10, el hombre que encarnó papeles en "Historia de un Clan" y "El Marginal", entre otros, le apuntó al primer mandatario por el no cumplimiento de las leyes de emergencia tanto pediátrica como universitaria.

"Insólito. Que no se cumpla una ley y que la Justicia no reaccione...", expresó primeramente. "Estamos ante un caos, un colapso total, porque son dos leyes aprobadas en las dos cámaras; hubo veto; le rechazaron el veto; volvió y ahora dice 'no la cumplo'. Están cambiando las reglas del juego, estas no son las reglas de la democracia. ¿En qué estamos viviendo?, ¿qué sistema político estamos viviendo donde un presidente se le antoja no cumplir la ley?, ¿nadie se escandaliza? Parece que pasara naturalmente", manifestó.

Gustavo Garzón y su crítica al "no hay plata" de Milei

En otro sentido, criticó duramente el famoso "no hay plata" que Javier Milei ha tomado prácticamente como eslogan. "Otro concepto de él que también pasa naturalmente es el tema de 'no hay plata'. ¿Cómo no hay plata? Andá a buscarla. Esto es como si yo tuviera un hijo, asumo la responsabilidad de tenerlo así como un presidente asume la responsabilidad de cuidar una población, y le digo 'mirá, no te puedo dar de comer esta semana porque no tengo plata'. ¿Entonces para qué tenés un hijo?, ¿entonces para qué querés ser presidente? No es respuesta", aseveró.

"La plata conseguila y si no la podés conseguir, que venga otro que pueda conseguir la otra. Tu obligación es tener plata para pagar lo que tenés pagar. ¿No lo podés pagar?, ¿no conseguís la plata?, ¿te salió mal?, ¿fracasó tu política económica austríaca? Bueno, decís 'fracasé' y que venga uno que consiga plata de alguna manera, que haga otro tipo de política económica", concluyó.