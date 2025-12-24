Figura de El Trece reveló el vínculo que tenía con un empresario acusado de abuso: "Mi hijo"

Figura de El Trece llevaba su hijo al mismo colegio.

El caso de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso de menores, sigue generando conmoción y suma testimonios que exponen la gravedad de las denuncias. En las últimas horas, una figura de El Trece aportó un relato estremecedor desde un lugar íntimo y personal, que dejó en shock al público y al propio panel del programa en el que habló.

¿Quién es la figura de El Trece que conocía a Marcelo Porcel?

Se trata de Angie Balbiani, panelista de Puro Show, quien decidió contar cómo conocía al acusado y cuál era el vínculo que tenía con él. Lejos de una relación ocasional o distante, la actriz explicó que Porcel formaba parte del entorno cotidiano de su familia por un motivo muy sensible: era padre de un compañero de colegio de su hijo.

“Mi hijo compartió con el suyo durante mucho tiempo. De hecho, hace no muchos días, su hijo vino a mi casa”, relató Balbiani, visiblemente afectada. Y aclaró con énfasis: “Mi hijo no está en este expediente que dolorosamente tuve que leer”.

La panelista explicó que el impacto fue aún mayor porque los nombres y las situaciones que aparecen en la causa no le resultan ajenos. “Es muy doloroso porque conozco los nombres, los apellidos y el modus operandi que este hombre utilizaba. Son los compañeros de mi hijo”, expresó, dejando en claro la cercanía del horror.

El perfil del acusado y el modus operandi

Angie Balbiani describió a Porcel como una figura aparentemente confiable dentro del ámbito escolar. “Este señor era el típico padre pata: el que te buscaba, te traía, te llevaba. Había una complicidad que estaba por fuera de una relación de pareja, porque nunca dejaba de ser el padre”, contó.

Según su testimonio, existía una insistencia reiterada para que los chicos se quedaran a dormir en su casa. “Los chicos tenían 13 y 14 años”, precisó, marcando la vulnerabilidad de las presuntas víctimas.

Angie Balbiani contó que lo conoce a Marcelo Porcel.

La actriz detalló también prácticas que figuran en la denuncia judicial. “Les ponía un vaso de alcohol a menores que no habían tomado en su vida y les ofrecía 500 pesos para que se lo terminaran”, relató. Con el tiempo, según explicó, los hechos se trasladaron a otros ámbitos: “Después empezó a hacer esto en otro lugar, en una oficina. Los invitaba a hacer juegos quitándose la ropa”.

Balbiani fue aún más contundente al describir el nivel de manipulación: “Tenía un vínculo de mucha complicidad, les transfería dinero y tomaba imágenes de ellos mientras se bañaban. Mi hijo no está en el expediente por pura casualidad”.

Finalmente, Angie reveló hasta qué punto Porcel estaba integrado en su vida cotidiana. “Este hombre está en el colegio desde que mi hijo estaba en sala de 2. Yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. Me he sentado a hablar con él”, contó.