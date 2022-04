Fátima Florez, descolocada por un comentario de su marido en vivo: "¿Cómo?"

La humorista pasó un momento realmente incómodo por culpa de su marido, Norberto. Fátima Florez fue invitada a Flor de Equipo y no se esperó esta situación.

Fátima Florez fue invitada al programa Flor de Equipo, en Telefe, y también fue sorprendida por su pareja, Norberto, al ser conectado vía telefónica. El hombre lanzó un comentario inesperado que descolocó a la humorista, quien le reclamó: "¿Cómo?".

La charla entre Fátima Florez y su pareja comenzó gracias a la pregunta de Denise Dumas (conductora reemplazante de Florencia Peña). "¿Están casados legalmente?", consultó, a lo que la humorista respondió: "Yo digo 'mi marido de costumbre, porque son muchos años, pero no estamos casados. No hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento…".

"Norberto, ¿vos no te casarías?", arremetió Denise Dumas. Sorpresivamente, la pareja de Fátima Florez no respondió lo que su compañera de vida esperaba: "Todos nos dicen que si ponés la firma, te separás… Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ni un problema".

Molesta, Fátima Florez le recriminó a Norberto con tono irónico: "¿Cómo 'yo no tengo problema'?". Ante esta situación, el hombre tomó coraje y decidió proponerle matrimonio en vivo: "Pónganmela en pantalla y se lo voy a decir: "Amor, ¿te querés casar conmigo?".

Fátima Florez aceptó la propuesta de casamiento de su pareja

"Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí", respondió Fátima Florez, aceptando la propuesta de Norberto pese a que en un principio no tomó de la mejor forma las declaraciones de quien es su pareja.

El calvario de Fátima Florez con dos figuras de la TV: "Me hicieron de todo"

Fátima Florez destapó una verdad del pasado que involucra a las modelos Evangelina Anderson y Fernanda Vives, quienes habrían tenido actitudes maliciosas con la imitadora. En su descargo, la actriz aludió a las maldades que sus colegas le hacían cuando ella aún no tenía el reconocimiento que logró años más tarde.

Florez se expresó al respecto en Intrusos y reveló que sufrió maldades por parte de Vives y de Evangelina Anderson. "A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los traje", comenzó su descargo la imitadora y luego reveló detalles de esas situaciones con nombre y apellido.