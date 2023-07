Fantino enfrentó lo que todos dicen de él y contó que pasó en su histórico video: "Al palo"

El conductor de televisión reveló la verdad detrás de su video viral. Alejandro Fantino explicó por qué bailó de esa manera y recibió dardos por parte de dos figuras de Bendita.

Alejandro Fantino dio a conocer lo que no se vio del video viral que protagonizó hace algunos meses. El conductor de TV estuvo como panelista en Bendita TV y Beto Casella le consultó por el extraño baile que había hecho al ritmo de música electrónica y recibió una inesperada respuesta.

El presentador de Animales Sueltos acudió al panel de Bendita un día después de la ceremonia de los Martín Fierro, de esa manera, la mayoría de los informes que debatieron en el piso se basaron en la gala. Asimismo, uno de los divertidos clips editados por la producción del ciclo de El Nueve mostró un fragmento del video en el que se ve a Fantino bailando de forma frenética y sin remera en su casa. Eso obligó al conductor a dar una explicación cuando tuvo la palabra.

"Era un domingo a la tarde. Coni (su esposa) estaba al lado y me dice que se iba a bañar, porque después nos íbamos a comer o tenía que laburar, algo. Le digo: 'Dale, gordita, me quedo acá'. Estaba con los parlantes con música electrónica al palo", comenzó su descargo Fantino y procedió a hacer el extraño paso que había mostrado en el video. Ante la risa de todos los presentes, Fantino explicó: "Y, bueno, me sale así. Es la alegría de vivir. Estaba haciendo deporte, me sentía con 50 años pleno, estaba feliz porque estaba con el amor de mi vida, al solcito. nada, qué se yo, empecé a hacer boludeces. Ya está".

La panelista Any Ventura soltó lo que nadie se animaba a decir ante Fantino y esbozó: "Parecía que habías tomado algo de más", entre risas. Por su parte, el periodista deportivo reconoció que parecía eso y que se buscó que se generen ese tipo de habladurías por haber publicado eso.

