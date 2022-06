Fantino enfrentó el rumor de su romance con El Polaco Bastía: "No me mostraba"

Alejandro Fantino se refirió a los rumores que lo vincularon en una relación con "El Polaco" Bastía, ex jugador de Racing. Qué dijo el conductor al respecto.

Alejandro Fantino decidió realizar un fuerte descargo personal. El conductor de Animales Sueltos se refirió a las relaciones que tuvo en su vida y enfrentó los rumores de romance con Adrián "El Polaco" Bastía, ex jugador de Racing con el que fue vinculado durante muchos años.

Todo sucedió en LAM, programa de América TV, donde Fantino reveló que tuvo una relación con Daniela Cardone, que también estuvo invitada en el programa conducido por Ángel de Brito. "Nos conocimos en el primer programa de Mar de fondo, en Mar del Plata. Dani vino de invitada. El programa se hacía en la playa. Y nada...¡Qué querés que te diga! Para mí que te tenía en frente era....", manifestó.

"¿Viste que en filosofía hay un término que dice que Dios es incognoscible y, si fuese posible conocerlo, sería incomunicable? Bueno: ¿yo cómo le contaba a mis amigos del pueblo que te había conocido a vos? ¡Era imposible", agregó, confirmando que tuvo un affair con la modelo. Por su parte, Cardone le devolvió el elogio de manera directa: "Era un bombón".

Sin embargo, Alejandro también explicó cómo surgió la versión que durante años circuló en el mundo del espectáculo y del fútbol: que tuvo un romance con "El Polaco" Bastía. "Siempre mantuve todo lo que hice en mi mundo y en el mundo de la persona con que lo compartía. ¿Y qué pasaba?. Como no me mostraba, empezaron a dudar. Yo me reía, pero decían que salía con Luciano Pereyra o que era la pareja del 'Polaco' Bastía". De hecho, aseguró que el ex mediocampista de Racing siempre fue su "amigo".

Alejandro Fantino, conductor de Animales Sueltos.

En tanto, Fantino indicó que en aquellos tiempos la sociedad patriarcal se resistía aún más a tolerar una relación entre hombres. "Hace 20 años era como que te dijeran que eras un asesino". Y dejó en claro que recibió muchos insultos y agravios machistas en los estadios de fútbol: "Me gritaban en la cancha. Y yo me cagaba de risa. Pero eso tenía que ver con el hecho de haber sido siempre muy para adentro y no contar mis cosas". Finalmente, concluyó: "Son esas cosas imbéciles que se instalan y que nunca me afectaron a mí personalmente, porque no tendrían nada de malo tampoco si hubiesen pasado".

La alegría de Alejandro Fantino tras su regreso a Animales Sueltos

Tras su debut al frente de Animales Sueltos, Alejandro Fantino manifestó su alegría por volver a estar al frente de un programa que le dio muchas alegrías a América TV: "Es un lujo total estar acá, abriendo este programa, reencontrándome con todas ustedes, en vivo. El equipo de América nos ha dado este auto".

En tanto, el conductor reconoció que no se imaginaba que dicho ciclo pudiera volver a estar en la pantalla chica: "Quiero decir dos cositas antes de arrancar, para mí es una sorpresa estar haciendo este programa nuevamente. No pensé que iba a llegar a posibilidad de hacer Animales nuevamente, me encuentro en un momento profesional donde estoy bien en este canal, estaba muy cómodo haciendo Intratables". Y agregó: "Acá estoy muy feliz de hacer Animales Sueltos, es uno de los dos o tres mojones en mi carrera".