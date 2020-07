Tras tener una fuerte pelea al aire de Canal 9 con Denise Dumas, Marcela Coronel decidió renunciar a su lugar como panelista en el programa Hay que ver. Así lo manifestó su colega, Ángel De Brito.

“Renunció definitivamente @marcelacoronel a @HayQueVerOK tras su cruce con la conductora del programa”, aseguró De Brito, mediante su cuenta de Twitter. De este modo, una silla estará vacía en la emisión que conduce Dumas. Al menos, hasta que aparezca un reemplazo.

¿Qué fue lo que ocurrió para que se desencadene este tormentoso final? La presentadora y su panelista debatían sobre la posibilidad de extender el aislamiento obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Coronel se mostró en contra de una flexibilización, y Dumas tomó una posición contraria. En tanto, al momento de ir al corte, Marcela rompió en llanto.

“El sistema de salud no colapsó, pero está al 60%. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y proteste. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas", había dicho Coronel. Esto generó la furia de Dumas, quien le contestó de forma chocante al aire.

¿Qué le contestó la esposa del comediante 'Campi'? Lo siguiente: "Vos lo estás diciendo pero tenés para comer. El que tiene miedo y no se quiere enfermar, se queda. Al que no le importa porque necesita salir a trabajar, sale. Estamos hablando sin saber de lo que hablamos".